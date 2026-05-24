Лионель Месси стал вторым футболистом-миллиардером в истории

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов с 2007 года. С учетом рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства его чистый капитал превысил отметку в 1 миллиард долларов, сообщает Bloomberg .

Зарплата Месси

Отмечается, что зарплата Месси в «Интер Майами», его нынешней команде составляет от 70 до 80 миллионов долларов в год.

Соглашение с клубом также предусматривало инновационные преимущества для аргентинца, включая опцион на акционерный капитал, дающий ему право приобрести долю в клубе, совладельцем которого является бывший британский футболист Дэвид Бекхэм.

Кроме того, Месси активно развивает бизнес-проекты вне футбола. В агенстве напомнили, что в 2024 году он выпустил спортивный напиток Más+ by Messi в партнерстве с Mark Anthony International SRL, а также стал инвестором аргентинской сети ресторанов El Club de la Milanesa.

Благодаря этому Месси стал вторым футболистом-миллиардером после Криштиану Роналду.