24 мая 2026, 15:16 Читати українською

Биткоин упал до $74 000 на фоне оттока капитала из ETF и признаков стагфляции в США

23 мая биткоин упал до $74 192 на бирже Bitstamp — это на 9% ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), уровня сопротивления, который в последний раз тестировался десятью днями ранее. Криптотрейдер и аналитик Михаэль ван де Поппе отметил, что актив лишился принципиальной зоны поддержки в зоне $75 000−76 000.

По словам ван де Поппе, возврат выше $76 600 стал бы сильным сигналом для восходящего движения, однако пока консервативный подход выглядит более оправданным.

Вместе с тем он указывает на два смягчающих фактора: пятничные коррекции нередко заканчиваются ростом, а выше текущей цены образовалось несколько незакрытых гэпов на Чикагской товарной бирже (CME) — наиболее высокий из них находится на уровне $79 100.

Трейдер BitBull настроен жестче: по его оценке, после потери зоны $75 000 падение к $72 000 — лишь вопрос времени.

Альткоины и движение капитала в ETF

Слабость не ограничивается биткоином. Аналитик Crypto Candy констатирует, что и Ethereum продолжают демонстрировать слабость, а альткоины следуют за ним. В подобных условиях, по её мнению, разумнее дождаться стабилизации рынка, не открывая новых позиций, — сохранение капитала сейчас важнее активной торговли.

Ван де Поппе придерживается схожей тактики с альткоинами: он предпочитает фиксировать прибыль агрессивнее обычного, чтобы хеджировать высокую волатильность портфеля. При этом он ждет, чтобы альткоины показали более выраженный отскок в момент, когда биткоин найдет поддержку.

Трейдер Daan Crypto Trades обращает внимание на то, что на этой неделе из спотовых биткоин-ETF зафиксирован отток капитала объемом более $1 млрд, что закончилось падением цены в конце недели.

Макроэкономический фон: стагфляция ускоряется

Давление на рисковые активы усиливается со стороны макроэкономики. Аналитический ресурс The Kobeissi Letter сообщает, что индекс цен в производственном секторе США (Manufacturing PMI input prices) в мае достиг 80 пунктов — максимума с середины 2022 года.

С февраля показатель вырос на 18 пунктов, что соответствует темпам исторического инфляционного всплеска 2021−2022 годов. Основными драйверами роста издержек называют перебои в поставках, связанные с войной на Ближнем Востоке, и удорожание энергоносителей.

Следствием стало ускорение потерь рабочих мест в производстве и рост цен на товары и услуги — наиболее быстрый с августа 2022 года. При этом деловая активность в производственном и сервисном секторах в мае показала лишь умеренный рост: высокие цены подавляют спрос. The Kobeissi Letter делает прямой вывод: стагфляция в США ускоряется.

Совокупность этих факторов — потеря поддержки у биткоином, отток капитала из ETF и ухудшение макроэкономического фона — создает негативный контекст для рынка в краткосрочной перспективе. Ключевым уровнем, за которым следят аналитики, остается отметка $76 600: именно её возврат способен изменить расстановку сил.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
