Германия выдала рекордное количество паспортов за 25 лет: кто получает гражданство

В течение 2025 года в Германии около 310 тысяч человек получили гражданство этой страны. Это — максимальный показатель за последние 25 лет, сообщило в субботу, 23 мая, немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на статистические данные 14 федеральных земель. Данные из Мекленбурга-Передней Померании и Саксонии-Анхальт пока отсутствуют, пишет DW.

Гражданство в Германии

Высокий показатель получения гражданства Германии в 2025 году объясняется тем, что сроки легального пребывания большого количества иностранцев, прибывших в Германию во время миграционного кризиса 2015−2016 годов, достигли уровня, необходимого для натурализации. Также высокому показателю способствовала реформа, значительно облегчившая условия для натурализации иностранцев. В 2024 году показатель натурализации также был высоким и составил около 292 тысяч.

По данным Welt am Sonntag, самую многочисленную группу новых граждан Германии в 2025 году составляли выходцы из Сирии (28 процентов), вторыми были уроженцы Турции.

Украинцы стремятся получить немецкий паспорт

Отмечается, что несколько муниципалитетов сообщили, что сейчас наблюдается уменьшение количества заявлений на получение немецкого паспорта. Однако они уже готовятся к следующему буму — по оценкам нескольких органов власти, в следующем году получить немецкий паспорт будут стремиться все больше украинцев.

«Поскольку первая большая волна беженцев пришлась на начало войны в Украине 24 февраля 2022 года, первые беженцы достигнут необходимого пятилетнего срока проживания весной 2027 года», — сообщил изданию Welt am Sonntag представитель округа Аурих в Северной Германии.

В марте 2027 года истечет срок действия предоставленного до сих пор украинцам временного статуса. «Чтобы обрести правовую уверенность, многие беженцы, вероятно, воспользуются сокращенным пятилетним сроком для натурализации, который стал еще более привлекательным благодаря новому разрешению на двойное гражданство», — добавил он.

Ожидается «стремительный рост» заявлений

В отличие от беженцев 2015—2016 годов, украинцы «имеют значительные структурные преимущества», отметил представитель округа Аурих. Благодаря немедленному доступу к рынку труда многие из них могут значительно быстрее доказать свою способность самостоятельно обеспечивать себя. Кроме того, отпадают длительные процедуры предоставления убежища и проверки личности. Поэтому в 2027 году ожидается «повторный стремительный скачок числа заявлений», пояснил чиновник из Ауриха.

Рост количества заявлений на натурализацию ожидают и другие округа. Там, однако, отмечают, что, учитывая текущий статус защиты, украинцы не имеют юридического права на натурализацию.

В середине 2024 года вступила в силу реформа законодательства о гражданстве. С тех пор тот, кто становится немцем, может, как правило, сохранить свое прежнее гражданство.

Кроме того, общим требованием является пять лет проживания в Германии вместо восьми, как предусматривалось ранее. Нынешнее правительство Германии придерживается этих изменений.