Маск купил акции SpaceX на $1,4 млрд в преддверии IPO компании

Илон Маск потратил в прошлом году $1,4 млрд, чтобы нарастить долю в своей аэрокосмической компании SpaceX, выкупив акции у действующих и бывших сотрудников, сообщил Reuters.

Что известно о покупке

Информация о покупке акций на вторичном рынке была раскрыта в проекте конфиденциального проспекта IPO SpaceX, указывает агентство. В ходе ожидаемого Уолл-стрит листинга компания быть оценена примерно в $1,75 трлн и привлечь до $75 млрд, что потенциально сделает размещение крупнейшим в истории, отмечает Reuters.

Кроме того, согласно The Information, SpaceX утвердила план вознаграждения, по которому Маск получит еще 60 млн акций, если рыночная капитализация компании достигнет $6,6 трлн и будет реализован проект орбитальных дата-центров для ИИ.

Бумаги будут начисляться миллиардеру поэтапно — при каждом увеличении рыночной стоимости на $500 млрд. Зарплата Маска в компании в прошлом году составила $54 080, пишет Reuters.

Агентство не смогло независимо подтвердить информацию The Information. SpaceX на его запрос оперативный ответ не дала.

Что еще стало известно из заявки на IPO

SpaceX готовит структуру IPO, которая закрепит контроль Маска над компанией. Будет использована двухклассовая структура акций: бумаги класса B с 10 голосами на штуку будут сосредоточены у владельца SpaceX и других инсайдеров, тогда как инвесторы получат бумаги класса A с одним голосом, следует из документов компании, поданных регулятору, с которыми ознакомился Reuters.

Также в них содержатся положения, которые могут ограничить возможности акционеров влиять на выборы в совет директоров или подавать определенные судебные иски, пишет агентство. Маск останется генеральным и техническим директором, а также возглавит совет директоров из девяти человек.

Документ также проливает свет на финансовое состояние SpaceX, особенно после слияния ракетного бизнеса с компанией Маска в сфере соцсетей и ИИ — xAI.

Объединенная структура завершила 2025 год с денежными средствами около $24,8 млрд, активами на $92 млрд и обязательствами на $50,8 млрд, передает Reuters. SpaceX зафиксировала убыток в $4,94 млрд после прибыли в $791 млн годом ранее — из-за почти пятикратного роста капитальных затрат за два года более половины которых пришлось на инвестиции в ИИ.

Выручка увеличилась с $14,02 млрд до $18,67 млрд. При этом значительная часть расходов финансировалась за счет спутникового бизнеса Starlink, отмечает агентство. Он принес $4,42 млрд операционной прибыли, но составил менее четверти от общего объема капзатрат.