Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 апреля 2026, 9:05 Читати українською

Маск купил акции SpaceX на $1,4 млрд в преддверии IPO компании

Илон Маск потратил в прошлом году $1,4 млрд, чтобы нарастить долю в своей аэрокосмической компании SpaceX, выкупив акции у действующих и бывших сотрудников, сообщил Reuters.

Илон Маск потратил в прошлом году $1,4 млрд, чтобы нарастить долю в своей аэрокосмической компании SpaceX, выкупив акции у действующих и бывших сотрудников, сообщил Reuters.
Фото: Илон Маск

Что известно о покупке

Информация о покупке акций на вторичном рынке была раскрыта в проекте конфиденциального проспекта IPO SpaceX, указывает агентство. В ходе ожидаемого Уолл-стрит листинга компания быть оценена примерно в $1,75 трлн и привлечь до $75 млрд, что потенциально сделает размещение крупнейшим в истории, отмечает Reuters.

Кроме того, согласно The Information, SpaceX утвердила план вознаграждения, по которому Маск получит еще 60 млн акций, если рыночная капитализация компании достигнет $6,6 трлн и будет реализован проект орбитальных дата-центров для ИИ.

Бумаги будут начисляться миллиардеру поэтапно — при каждом увеличении рыночной стоимости на $500 млрд. Зарплата Маска в компании в прошлом году составила $54 080, пишет Reuters.

Агентство не смогло независимо подтвердить информацию The Information. SpaceX на его запрос оперативный ответ не дала.

Что еще стало известно из заявки на IPO

SpaceX готовит структуру IPO, которая закрепит контроль Маска над компанией. Будет использована двухклассовая структура акций: бумаги класса B с 10 голосами на штуку будут сосредоточены у владельца SpaceX и других инсайдеров, тогда как инвесторы получат бумаги класса A с одним голосом, следует из документов компании, поданных регулятору, с которыми ознакомился Reuters.

Также в них содержатся положения, которые могут ограничить возможности акционеров влиять на выборы в совет директоров или подавать определенные судебные иски, пишет агентство. Маск останется генеральным и техническим директором, а также возглавит совет директоров из девяти человек.

Документ также проливает свет на финансовое состояние SpaceX, особенно после слияния ракетного бизнеса с компанией Маска в сфере соцсетей и ИИ — xAI.

Объединенная структура завершила 2025 год с денежными средствами около $24,8 млрд, активами на $92 млрд и обязательствами на $50,8 млрд, передает Reuters. SpaceX зафиксировала убыток в $4,94 млрд после прибыли в $791 млн годом ранее — из-за почти пятикратного роста капитальных затрат за два года более половины которых пришлось на инвестиции в ИИ.

Выручка увеличилась с $14,02 млрд до $18,67 млрд. При этом значительная часть расходов финансировалась за счет спутникового бизнеса Starlink, отмечает агентство. Он принес $4,42 млрд операционной прибыли, но составил менее четверти от общего объема капзатрат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами