Доллар близок к пику за два месяца

В четверг, 4 июня, доллар США торгуется вблизи двухмесячного максимума, — возобновление боевых действий в Персидском заливе накануне подорвало интерес инвесторов к рисковым активам, пишет Reuters.

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Несмотря на достигнутую Израилем и Ливаном договоренность о прекращении огня, в более широких переговорах Ирана и США прогресса нет, заявил поздно вечером 3 июня иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, передает Bloomberg.

Детали

Индекс доллара США, который оценивает стоимость американской валюты по отношению к корзине других основных валют, включая иену и евро, 4 июня составил 99,46 пункта, зафиксировавшись чуть ниже двухмесячного максимума на отметке 99,56, который был достигнут в ходе предыдущей сессии.

Европейская валюта выросла по отношению к доллару США на 0,1%, до $1,1609. Британский фунт торговался без существенных изменений — на отметке $1,3427.

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«На данном этапе трудно спорить с укреплением доллара США», — отметил валютный стратег ING Франческо Пезоле (цитата по Reuters). «Макроэкономические данные продолжают указывать на устойчивость экономики США, а новые военные столкновения между США и Ираном спровоцировали уход инвесторов от риска на мировых рынках», — добавил он.

Контекст

В среду, 3 июня, атаки Ирана на Кувейт привели к повреждению местного аэропорта и ранениям десятков человек, в то время как американские военные нанесли удары по иранским позициям в районе Ормузского пролива, что существенно осложнило перспективы дипломатического завершения конфликта, отмечает Reuters.

Несмотря на то, что утром 4 июня стало известно, что Израиль и Ливан согласились на прекращение огня, более широкое мирное соглашение на Ближнем Востоке по-прежнему остается труднодостижимым, поясняет агентство.

Так, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поздно вечером 3 июня заявил об отсутствии «ощутимого прогресса» в переговорах с США. Подробностей об этом диалоге он не привел. Подобная ситуация удерживает цены на нефть на высоком уровне и поддерживает спрос на доллар США как на валюту-убежище, замечает Reuters. Контракты на Brent 4 июня торгуются в районе $96 за баррель, WTI стоит порядка $95.

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