Бонусов нет и не нужно, лучше взять деньгами: «Минфин» выяснил у читателей, как их стимулируют на работе

Большинство участников опроса Минфина заявили, что не получают бонусов на работе. По результатам анонимного опроса в Telegram-канале, так ответили 67% респондентов , или 290 человек . Всего в опросе приняли участие 430 пользователей .

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Еще 14% опрошенных отметили, что их полностью устраивают бонусы на работе — они назвали их полезными и уместными. Такой вариант выбрали 59 участников.

В то же время, 12% респондентов считают, что бонусы лучше было бы получать деньгами. За этот вариант проголосовал 51 человек.

Еще 7% участников заявили, что хотели бы иметь выбор между разными видами бонусов. Это 30 голосов.

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют: для большинства работников бонусы либо вообще недоступны, либо требуют большей гибкости. Лишь небольшая часть респондентов полностью удовлетворена бонусными программами своих работодателей.