Биткоин продолжает стремительное падение, известный криптоскептик прогнозирует обвал BTC ниже $20 000: что нового

Биткоин обрушился до ниже $62 000

В четверг, 4 июня, утром цена биткоина в моменте обрушилась до $61 351. После чего актив немного возобновил свои позиции. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

К моменту написания новости цена первой криптовалюты составляет $63 063. За сутки актив потерял 5,62%, а за неделю 13,87%. Ethereum упал на 6,40% до $1754.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. При этом больше всего за последние 24 часа потеряли в цене:

BNB (7,16%),

Hyperliquid (6,92%),

XRP (6,90%).

Стремительное падение криптовалютного рынка спровоцировало масштабную волну ликвидаций на рынке фьючерсов. Согласно данным CoinGlass, за последние сутки общая сумма принудительно закрытых позиций трейдеров превысила $1,7 млрд. Наибольшие потери зафиксировали трейдеры биткоина — более $767 млн и Ethereum — $393 млн.

Напомним, вчера цена биткоина упала до уровня ниже $67 000, а суточный объем ликвидаций составил $1,8 млрд.

Криптоскептик Питер Шифф прогнозирует обвал биткоина ниже $20 000 и предостерегает Трампа от создания крипторезерва

Известный финансовый эксперт и ярый криптоскептик Питер Шифф предупредил о риске масштабного падения биткоина. По его мнению, первая криптовалюта обладает потенциалом для снижения курса до отметки ниже $20 000.

Шифф считает, что на фоне проседания рынка представители криптоиндустрии будут усиливать давление на администрацию Дональда Трампа, требуя задействовать стратегический биткоин-резерв США. Эксперт призвал республиканцев объединиться с демократами, чтобы не допустить этого шага.

Аналитик также сравнил эффективность биткоина с традиционными активами с момента, когда BTC впервые достиг уровня $69 000 в ноябре 2021 года. За это время индекс NASDAQ вырос на 73%, золото подорожало на 138%, а серебро — на 218%. По мнению Шиффа, из-за чрезмерного увлечения криптовалютой инвесторы упустили солидную прибыль как в защитном, так и в технологическом секторах.

Криптоскептик подчеркнул, что на рынке до сих пор царит чрезмерная оптимистичность, поэтому говорить о достижениях локального дна рано. По его прогнозу, пробитие психологической отметки в $50 000 спровоцирует стремительное падение до уровней ниже $20 000, что заставит показаться даже долгосрочным держателям (ходлерам).

Шифф не исключает, что обвал биткоина может сигнализировать о будущих проблемах для всего рынка рисковых активов, хотя есть вероятность, что кризис останется локальным.

Кроме того, он скептически оценил теорию о возможном перетоке капитала из акций компаний сферы искусственного интеллекта в крипту. Напротив, именно интерес к ШИ-сектору, по мнению Шиффа, помогал биткоину удерживаться на высоких позициях. С охлаждением общего аппетита риску криптовалюта пострадает больше всего.

BitMine планирует привлечь $300 млн из-за выпуска привилегированных акций для покупки Ethereum и расширения стейкинга

Компания BitMine Immersion Technologies, являющаяся крупнейшим корпоративным держателем второй по капитализации криптовалюты, направила заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Фирма планирует провести публичное размещение 3 миллиона бессрочных привилегированных акций серии A.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет $100, что позволит привлечь до $300 миллионов. Владельцам этих акций компания гарантирует фиксированную кумулятивную доходность на уровне 9,5% годовых, а выплата дивидендов будет производиться еженедельно в денежной форме.

Полученный капитал BitMine намерен направить на стратегическое развитие. В частности, средства пойдут на дальнейшее накопление Ethereum и других цифровых активов, масштабирование инфраструктуры для валидации и стейкинга (включая платформу MAVAN), финансирование текущих операций, а также инвестиции в криптоекосистему. Часть денег может использоваться для выкупа собственных обыкновенных акций компании.

Согласно условиям заявки, BitMine имеет право полностью или частично выкупить ценные бумаги обратно за наличные. Цена обратного выкупа будет зависеть от срока: в первые полтора года она составит 110% от номинала, от 18 месяцев до трех лет — 105%, а после трех лет — 100% (с учетом всех начисленных дивидендов). Инвесторы также имеют право требовать выкупа бумаг в случае существенных изменений в структуре или деятельности компании.

Для новых акций компания запросила листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером BMNP. Предполагается, что торги стартуют в течение месяца после эмиссии. Организаторами выпуска выступают финансовые компании Moelis&Company и Cantor.

Напомним, что в мае 2026 года BitMine провела свою крупнейшую в текущем году транзакцию, приобретя 111 942 ETH.

Финансовые регуляторы Нью-Йорка и ЕС объединяют усилия для совместного надзора за стейблкоинами

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) и Европейское банковское управление (EBA) заключили меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает запуск системы совместного мониторинга и контроля за рынком стэйблкоинов.

Это соглашение призвано укрепить трансграничное сотрудничество в рамках европейского регламента MiCA. Наблюдательные ведомства договорились наладить обмен конфиденциальными данными о деятельности эмитентов «стабильных монет», чей бизнес охватывает рынки США и Евросоюза.

Согласно подписанному документу стороны будут обмениваться информацией о:

выдачу лицензий или отказа в регистрации компаний;

объемы выпущенных токенов и их держателей;

структуру обеспечения (резервов) и механизмы управления ликвидностью;

итоги внутренних аудитов и стресс-тестирований;

текущие расследования и штрафные санкции.

Некоторые категории документов — в частности, отчеты о составе резервных фондов и структуре собственности эмитентов — будут передаваться ежеквартально в автоматическом режиме, без необходимости посылать официальные запросы. Кроме того, меморандум закрепляет взаимную поддержку при проведении проверок на местах и координацию действий в случае кризисных ситуаций или масштабных технических сбоев в ИТ-инфраструктуре.

Глава EBA Франсуа-Луи Мишо назвал подписание соглашения важным шагом в развитии трансатлантического партнерства и построении единой глобальной базы по надзору за цифровыми активами. Со своей стороны исполняющая обязанности суперинтендантки NYDFS Кейтлин Асроу подчеркнула, что такая международная кооперация критически важна для защиты прав потребителей и безопасного развития инноваций.

В EBA отдельно уточнили, что перед заключением соглашения европейская сторона проверила правила соблюдения профессиональной тайны в NYDFS и признала их полностью соответствующими строгим стандартам ЕС. Также отмечается, что действие меморандума распространяется исключительно на сектор стейблкоинов и не затрагивает другие виды деятельности поднадзорных финансовых институтов.