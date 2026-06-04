К закрытию межбанка в четверг, 4 июня, курс доллара не изменился в покупке и продаже, евро подорожал на 12 копеек в покупке и продаже.
Евро на межбанке подорожал на 12 копеек
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Открытие 4 июня
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Закрытие 4 июня
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Изменения
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44,34/44,37
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44,34/44,37
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0/0
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51,48/51,50
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51,60/51,62
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12/12
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,12−44,59 грн. Евро покупают за 51,30 грн, а продают за 51,85 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,30−44,33, евро — 51,67−51,80 грн.
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Источник: Минфин
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