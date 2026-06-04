На Кубе прекратили работу Visa и Mastercard

На Кубе больше не работают платежные системы Visa и Mastercard , следует из сообщения Центрального банка страны.

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Что известно

Ограничения связаны с политикой США по экономическому давлению на «остров свободы».

Finsimex — кубинская государственная финансовая компания, занимающаяся обработкой международных платежей и денежных переводов, 2 июня получила уведомление о прекращении сотрудничества от иностранного банка, обрабатывающего операции по картам Visa и Mastercard на Кубе.

Банк сообщил, что с 6 июня, когда вступают в силу новые ограничения со стороны властей США, дальнейшее исполнение соглашений с Finsimex станет незаконным и невозможным. Название этого иностранного банка не раскрывается.

Центробанк Кубы заявляет, что эти ограничения напрямую связаны с исполнительным указом № 14404 от 1 мая, подписанным президентом США Дональдом Трампом в рамках политики усиления давления на Кубу.

Данный указ позволяет вводить вторичные санкции против компаний и банков, которые продолжают работать с кубинскими государственными структурами.

Центробанк Кубы сообщил, что в стране сохраняются следующие способы оплаты в иностранной валюте: наличные средства, национальные предоплаченные карты Clásica и Tropical, а также российская и китайская платежные системы «Мир» и UnionPay.