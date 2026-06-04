НБУ установил курс валют на пятницу: доллар достиг нового максимума

Национальный банк Украины установил на 5 июня 2026 официальный курс гривны на уровне 44,3793 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 3 копейки. Это тоже новый исторический максимум доллара.

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В пятницу НБУ установил такой курс доллара: 44,37 грн. Это на 3 копейки больше, чем в четверг (44,34 грн).

В то же время курс евро на пятницу установлен на отметке — 51,66 грн, что на 14 копеек больше, чем в четверг (51,52 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

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