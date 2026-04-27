В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о ввозе военными в Украину транспортных средств. Речь идет о нулевой пошлине и нулевом налоге для действующих военнослужащих. Автором является народный депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий.
Рада может разрешить военным ввозить авто без пошлины
Предусматривающие законопроекты
Законопроекты предусматривают установление временного порядка беспошлинного ввоза автотранспорта (без уплаты НДС, акцизного налога и ввозной пошлины) действующими военнослужащими на период действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.
Инициатива направлена на обеспечение военнослужащих личным транспортом, необходимым для выполнения задач обороны государства.
Источник: Минфин
