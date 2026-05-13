Национальный банк определил курс валют на четверг, 14 мая. Доллар не изменился, а евро подешевел на 14 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ установил курс валют на четверг: евро подешевел на 14 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Курс доллара
На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,97 грн. Это такой же курс, как и в среду.
Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 51,50 грн, что на 14 копеек меньше, чем в среду (51,64 грн).
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии