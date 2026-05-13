Энергетическая карта мира: какие страны используют больше всего электроэнергии

Спрос на электроэнергию является одним из точнейших показателей того, как развиваются национальные экономики, промышленность и повседневная жизнь. Однако данные за 2025 год от аналитического центра Ember демонстрируют интересный парадокс: страны с самым общим потреблением далеко не всегда являются лидерами по количеству использованной энергии на одного человека. Об этом сообщает Visual Capitalist.

Китай — безапелляционный лидер по общему объему

Китай продолжает доминировать на глобальной энергетической арене с огромным отрывом. В 2025 году спрос на электроэнергию в Поднебесной достиг потрясающих 10 573 ТВт-ч. Это составляет примерно треть всего мирового потребления.

Для сравнения: в начале 2000-х доля Китая была менее 10%. Сегодня же страна потребляет больше электроэнергии, чем США, Индия, россия и Япония вместе употреблены. Такой скачок обусловлен индустриализацией, урбанизацией и масштабным расширением производственных мощностей. Поскольку Китай продолжает переводить свою экономику на «электрические рельсы», его доминирование будет только усиливаться.

Канада и США рекордсмены по потреблению на душу населения

Картина кардинально меняется, если посмотреть, сколько энергии приходится на одного жителя. Здесь лидерство перехватывают страны Северной Америки:

Канада — 16,1 МВт-ч на человека;

США — 13,1 МВт-ч на человека.

Высокие показатели этих стран объясняются специфическим образом жизни: большими площадями домов, суровым климатом (требующим интенсивного отопления или кондиционирования) и высоким уровнем автоматизации быта.

Экономический масштаб против численности населения

Отчет подтверждает прямую связь между размером экономики и энергопотреблением. Промышленное производство, транспорт, цифровая инфраструктура и дата-центры для ИИ нуждаются в колоссальных объемах мощности.

Однако численность населения играет не менее немаловажную роль. К примеру, Индия занимает третье место в мире по общему спросу на электроэнергию, но при этом остается далеко позади других крупных экономик по показателю потребления на душу населения. Это показывает огромный потенциал для дальнейшего роста спроса в этом регионе по мере повышения уровня жизни.

Прогноз

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия глобальный спрос на электроэнергию будет только расти. Главными драйверами станут электрификация транспорта, переход промышленности на зеленые технологии, цифровизация и стремительное развитие инфраструктуры для искусственного интеллекта.