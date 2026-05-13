Компания друга Трампа представила проект добычи на одном из крупнейших литиевых месторождений Украины

12 мая 2026 года в Министерстве экономики состоялась закрытая презентация для центральных органов исполнительной власти проекта Соглашения о разделе полезных ископаемых в пределах месторождения «Участок «Добра», подготовленного американской компанией Dobra Lithium Holdings JV, LLC, принадлежащей другу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Nadra.info со ссылкой на собственные источники в правительстве и на участников мероприятия.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что известно

Компанию Dobra Lithium Holdings JV представлял Владимир Игнащенко, который, по свидетельствам участников встречи, и презентовал в общих чертах проект Соглашения о разделе продукции (СРП). По словам собеседников издания, инвестор подтверждает заявленные ранее объемы инвестиций в литиевый проект, геологическое изучение участка «Добра» обещает провести в течение 2−2,5 лет и рассматривает возможность строительства обогатительных мощностей.

В ближайшие дни центральные органы власти должны завершить высказывание своих замечаний к проекту УРП.

Ранее Игнащенко называли фактическим владельцем компании ООО «Петро-Консалтинг», которую в 2018−19 годах возглавлял упомянутый заместитель министра экономики Егор Перелигин, и которая в судебном порядке пыталась заставить Госгеонедра предоставить ей разрешение на пользование участком «Добра» без аукциона.

Помимо литиевых руд, на участке «Добра» имеются также руды танталовые, ниобиевые, рубидиевые, бериллиевые, оловянные, цезиесодержащие, вольфрамовые и золотоносные. Они входят в перечень полезных ископаемых, новые проекты по добыче которых будут пополнять Американско-украинский фонд восстановления.

Dobra Lithium стала победителем конкурса на разработку украинского литиевого месторождения «Участок Добра» в Кировоградской области, опередив украинского конкурента и предложив лучшие условия по инвестициям и добыче.

Акционерами Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США) являются американские компании TechMet и The Rock Holdings. Единственным бенефициаром The Rock Holdings является американский миллиардер Рональд Лаудер, близкий к президенту США Дональду Трампу. Среди акционеров TechMet — американский государственный фонд U.S. International Development Finance Corporation, созданный во время первого срока Трампа.

Что предусматривает соглашение

Соглашение с инвестором предусматривает два этапа добычи лития на участке «Добра». На компенсационном этапе инвестор получает 70% продукции до полного возмещения капитальных затрат, остальные 30% распределяются между инвестором (96%) и государством (4%).

На основном этапе, ориентировочно с четвертого-пятого года добычи, компенсационная доля составит около 30%, а остальная продукция будет делиться: инвестор — 94%, государство — 6%.

Срок соглашения не превысит 50 лет. Начальные инвестиции в геологоразведку и организацию добычи оцениваются в $700 млн, полная реализация проекта по выпуску гидроксида лития потребует более $1,8 млрд.