Из-за российских обстрелов без света остались жители шести областей

Сегодня, 13 мая, после вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры без электроэнергии остались жители шести областей. Также ситуацию усугубляют сложные погодные условия и рост потребления из-за облачности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Обесточение

В результате вражеских ударов по объектам энергетики зафиксировано отключение потребителей в следующих областях:

Донецкий;

Днепропетровской;

Харьковской;

Полтавской;

Сумской;

Запорожской.

Аварийно-восстановительные работы уже начаты там, где это позволяет ситуация безопасности. Кроме того, из-за непогоды (дождя и ветра) обесточены 6 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Почему выросло потребление?

По состоянию на 09:30 утра уровень потребления электроэнергии оказался на 6,1% выше, чем вчера. Причина — облачная погода. Из-за отсутствия солнца бытовые СЭС работают неэффективно, поэтому домохозяйства вынуждены брать больше энергии из общей сети.

Призыв к экономии

Укрэнерго отмечает необходимость бережливого потребления на протяжении всех суток. Особая просьба к гражданам максимально ограничить использование мощных приборов в вечерний пик: с 18:00 до 22:00.

«Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», — отметили энергетики.