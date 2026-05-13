Из-за российских обстрелов без света остались жители шести областей

Сегодня, 13 мая, после вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры без электроэнергии остались жители шести областей. Также ситуацию усугубляют сложные погодные условия и рост потребления из-за облачности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Обесточение
В результате вражеских ударов по объектам энергетики зафиксировано отключение потребителей в следующих областях:
- Донецкий;
- Днепропетровской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Запорожской.
Аварийно-восстановительные работы уже начаты там, где это позволяет ситуация безопасности. Кроме того, из-за непогоды (дождя и ветра) обесточены 6 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.
Почему выросло потребление?
По состоянию на 09:30 утра уровень потребления электроэнергии оказался на 6,1% выше, чем вчера. Причина — облачная погода. Из-за отсутствия солнца бытовые СЭС работают неэффективно, поэтому домохозяйства вынуждены брать больше энергии из общей сети.
Призыв к экономии
Укрэнерго отмечает необходимость бережливого потребления на протяжении всех суток. Особая просьба к гражданам максимально ограничить использование мощных приборов в вечерний пик: с 18:00 до 22:00.
«Ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», — отметили энергетики.
