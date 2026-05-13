Starknet запускает strkBTC, Бутан упрощает регистрацию для криптокомпаний: что нового

Starknet запускает strkBTC для анонимных операций с биткоином

Команда Starknet представила strkBTC — токенизированный актив, позволяющий пользователям хранить и переводить биткоины с высоким уровнем приватности. Благодаря использованию криптографии с нулевым разглашением (ZK-proofs), решение от компании StarkWare обеспечивает скрытые балансы и конфиденциальную историю транзакций.

Главная особенность strkBTC заключается в балансе между анонимностью и комплаенсом. Хотя данные о транзакциях скрыты от посторонних глаз, система предполагает использование «ключей просмотра». Их владелец может предоставить аудиторам или регуляторам по законному запросу, что делает актив пригодным для институционального использования.

Разработчики отмечают, что прозрачность публичных блокчейнов стала опасной. Только за первую половину мая 2026 года зафиксировано 34 преступления, связанных с физическими нападениями на владельцев крипт после анализа их публичных кошельков с помощью ИИ.

Запуск strkBTC — это только начало масштабной стратегии Starknet по развитию децентрализованных финансов на базе биткоина (BTCFi). В планах команды:

Внедрение защищенного криптокредитования и анонимной торговли.

Создание полностью децентрализованного моста между сетями на основе технологии BitVM.

Исследование квантовостойкой криптографии для защиты от будущих угроз.

Бутан становится «тихой гаванью» для криптобизнеса: запущено упрощенное лицензирование и налоговые льготы

Королевство Бутан делает решительный шаг в борьбе за статус глобального финансового центра. Специальная экономическая зона «Город осознанности Гелепху» (GMC) представила механизм регистрации для финтех-стартапов и криптокомпаний (VASP).

Главной проблемой криптобизнеса во всем мире является разрыв между получением лицензии и открытием счета в банке. Бутан решил этот вопрос:

Автоматизация После одобрения регулятором компания автоматически получает корпоративный счет в местном DK Bank.

Ускоренный путь: Компании, уже имеющие лицензии в Сингапуре, Гонконге или Абу-Даби, могут рассчитывать на мгновенную регистрацию.

Для резидентов GMC введены привлекательные условия:

0% налога на прибыль для приоритетных отраслей.

Отсутствие налогов на дивиденды, наследство и прирост капитала.

Территориальный принцип: облагаются только доходы, полученные непосредственно внутри страны.

Взлом Roaring Kitty: хакеры заработали $600 000 на фейковом пампе мемкоина

Известный трейдер Кит Гилл, легенда ралли GameStop под псевдонимом Roaring Kitty, стал жертвой атаки хакеров. Злоумышленники захватили его аккаунты в соцсетях, чтобы реализовать классическую схему «памп и дамп» (Pump&Dump) с помощью мемкоина RKC.

Излом был тщательно спланирован. Хакеры опубликовали адрес контракта токена RKC в сети Solana, сопровождая это фирменными символами Гилла — изображением кота в красном платке и фото руки с красной повязкой.

По данным аналитиков Lookonchain, организаторы схемы подготовились заранее. Используя 10 кошельков, они выкупили около 40% всей эмиссии RKC всего за $1 950. После постов в аккаунтах Гилла цена токена взлетела. Злоумышленники мгновенно распродали активы, получив $495,000 чистой прибыли плюс еще $118,000 на комиссиях.

Через полчаса все фейковые сообщения были удалены, но дело было сделано. Курс мемкоина RKC рухнул на 90%, оставив рядовых инвесторов с ничем.

Реакция коснулась даже фондового рынка — акции GameStop кратковременно подскочили на 13%, но так же быстро вернулись к предыдущим значениям.

Ethereum: команда Protocol обновила состав технического подразделения и озвучила планы на будущее

Техническое подразделение Protocol в составе Ethereum Foundation (EF), отвечающее за фундамент сети, претерпело масштабные кадровые изменения. Команду покидают ее многолетние лица — ведущие разработчики Тим Бейко и Барнабе Монно, а Алекс Стоукс уходит в длительный творческий отпуск.

Управление подразделением разделили между собой три специалиста:

Уилл Коркоран будет отвечать за координацию исследований (в том числе постквантовый консенсус и zkVM).

Кев Веддерберн возглавит направление zkEVM.

Fredrik будет курировать безопасность протокола.

Новая команда уже очертила ближайший курс. Главный фокус будет сосредоточен на подготовке масштабных обновлений Glamsterdam и Hegota. Ключевые технические цели:

Поднятие лимита газа до 200 млн, что должно существенно расширить пропускную способность.

Внедрение механизма ePBS (разделение пропонента и билдера блоков).

Усиление устойчивости сети к цензуре в последующих апгрейдах.

Эта реорганизация является частью более широкой волны увольнений из Ethereum Foundation. Ранее организацию покинули Джош Старк и соисполнительный директор Томаш Станчак. Часть специалистов перешла к амбициозному проекту Tempo.

Барнабе Монно, посвятивший фонду более шести лет, отметил, что теперь хочет сосредоточиться на развитии прикладных продуктов и улучшении пользовательского опыта (UX) в экосистеме.