Курс валют на среду: доллар в банках подешевел на 10 копеек, евро на 13

В среду, 13 мая, на наличном рынке средний курс доллара потерял 10 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке подешевело на 13 копеек, а в продаже не изменилось.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 11 копеек в покупке и 3 копейки в продаже. Евро в покупке подешевело на 5 копеек, а в продаже — на 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,65−44,19 грн. Евро покупают за 51,37 грн, а продают за 52,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,80−43,87, евро — 51,65−51,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,96−43,96 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,60−51,79 грн/евро.

