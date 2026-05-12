12 мая 2026, 17:13 Читати українською

Импорт газа в Украину в апреле упал в 28 раз — до минимума с конца 2024 года

Украина в апреле 2026 года импортировала всего 29 млн куб. м природного газа, что в 28 раз меньше, чем в марте (789 млн. куб. м), и в 8 раз меньше, чем в апреле прошлого года (219 млн. куб. м). Это самый низкий месячный показатель с декабря 2024, свидетельствуют расчеты профильного издания ExPro.

Аналитики объясняют резкое сокращение импорта высокими ценами на газ в Европе, которые в течение марта оставались выше, чем на украинском рынке. В среднем европейский хаб TTF торговался примерно на 9 евро/МВт-ч дороже.

Дополнительным фактором роста цен стало геополитическое напряжение на Ближнем Востоке, что привело к перебоям со снабжением сжиженного природного газа (СПГ) из Катара и ОАЭ. В то же время у Украины были достаточные запасы газа в подземных хранилищах, что позволило временно сократить импортные закупки.

Структура поставок

В апреле основной объем газа поступал через Польшу в украинские ПХГ — 23,8 млн куб. м, или 83% от общего импорта. Поставки оставались стабильными на уровне 0,8 млн. куб. м в день.

Еще 4,8 млн. куб. м (13%) поступили из Венгрии напрямую в украинскую газотранспортную систему в период 16−22 апреля.

По оценкам ExPro, импорт осуществляли как государственные, так и частные компании, однако его объемы были незначительны по сравнению с предыдущими месяцами.

Общая динамика

В январе-апреле 2026 года Украина импортировала 2,21 млрд. куб. м газа, что в 2,1 раза больше чем за аналогичный период 2025 года. Больше всего газа поступило из Польши — 1,03 млрд куб м (46,8% всего импорта), из Венгрии — 779 млн куб м (35,3%), из Словакии — 280 млн куб м (12,7%) и из Южного направления — 117 млн куб м (5,2%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
