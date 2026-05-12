12 мая 2026, 12:23

Цены на нефть выросли из-за угасания надежд на быстрое завершение войны Ирана с США и Израилем

Цены на нефть во вторник, 12 мая, подскочили на 2% на фоне ослабления надежд на скорейшее урегулирование войны между США, Израилем и Ираном. Рынки вновь обеспокоились возможными перебоями со снабжением энергоносителей из-за существенных разногласий между Тегераном и Вашингтоном относительно условий мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

Фьючерсы на нефть Brent выросли на $2 (1,9%) до $106,21 за баррель. Американская нефть WTI подорожала на $2,31 (2,4%) до $100,38 за баррель. В понедельник оба эталонных сорта прибавили почти 2,8%.

Президент США Дональд Трам в понедельник заявил, что режим прекращения огня с Ираном находится «на грани срыва». По его словам, стороны не могут прийти к согласию по ряду ключевых требований, среди которых — полное прекращение боевых действий, отмена американской морской блокады, возобновление экспорта иранской нефти и компенсации за ущерб от войны.

В Тегеране также отметили свой суверенный контроль над Ормузским проливом, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Руководитель энергетического направления DBS Bank Сувро Саркар отметил, что оптимизм по поводу быстрого мирного урегулирования снова ослабевает. По его словам, если до конца мая соглашения не будут достигнуты, риски дальнейшего роста цен на нефть существенно усилятся.

Добыча на историческом минимуме

Опасения почти полного перекрытия Ормузского пролива уже заставили отдельных производителей сократить экспорт. Согласно опросу Reuters, добыча нефти странами OPEC в апреле упала до самого низкого уровня более чем за два десятилетия.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер считает, что прорыв в переговорах может спровоцировать падение цен на Brent на $8−12 за баррель. В то же время, любая новая эскалация или угроза повторной блокады могут быстро вернуть котировки выше $115.

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что перебои с экспортом через Ормузский пролив могут отсрочить стабилизацию нефтяного рынка по меньшей мере до 2027 года. По его оценкам, мир может терять около 100 млн баррелей нефти еженедельно.

Дополнительную поддержку ценам также оказывают ожидания сокращения запасов нефти в США. По прогнозам аналитиков, за прошлую неделю коммерческие запасы сырой нефти могли снизиться примерно на 1,7 млн баррелей.

Китайский фактор

Участники рынка также внимательно следят за запланированной встречей Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, которая состоится в четверг и пятницу. Накануне Вашингтон ввел санкции против трех человек и девяти компаний, обвиняемых в содействии поставке иранской нефти в Китай.

Таможенные ограничения внутри торговой войны между США и Китаем практически остановили импорт американской нефти и СПГ в КНР. В 2024 году объем этих поставок оценивался в $8,4 млрд.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
