В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области сообщают, что объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.
Налоговая скидка за аренду жилья для ВПЛ: какие документы нужно подать
Что предусмотрено Кодексом
Пунктом 266.4 ст. 266 НКУ предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
В то же время, льготы по налогу, уплачиваемому на соответствующей территории с объектов жилой недвижимости, для физических лиц не предоставляются на объекты налогообложения, используемые их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, пользование, используются в предпринимательской деятельности).
Согласно норме ст. 810 главы 59 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV с изменениями и дополнениями договором найма (аренды) жилья признается гражданско-правовой договор, в силу которого одна сторона — собственник жилья (арендодатель) передает или обязуется передать второй стороне (арендатору) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату.
Наличие именно гражданско-правового договора является необходимым условием для того, чтобы соответствующая операция считалась арендной операцией для подтверждения сдачи жилья в аренду.
Условия для получения налоговой скидки
В соответствии с Налоговым кодексом, для получения налоговой скидки налогоплательщик подает заявление в произвольной форме, в котором указывается, что он и/или члены его семьи первой степени родства:
- не имеют в собственности пригодного для проживания жилья за пределами временно оккупированных территорий Украины;
- не получают бюджетную помощь на покрытие расходов на проживание.
В заявлении должны быть указаны данные, позволяющие идентифицировать членов семьи: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные.
К членам семьи первой степени родства относятся родители, супруг или супруга и дети, в том числе усыновленные.
Перечень документов для получения скидки
Для получения налоговой скидки за аренду жилья внутренне перемещенное лицо подает в налоговый орган:
- декларацию об имущественном положении и доходах;
- копию справки ВПЛ;
- копию договора аренды жилья;
- копии платежных документов, подтверждающих уплату (кроме электронных расчетных документов);
- заявление с подтверждением отсутствия оснований, лишающих права на скидку.
Дополнительные подтверждающие документы
При необходимости могут подаваться дополнительные документы, в частности:
- выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;
- справки органов социальной защиты о получении или неполучении помощи на проживание.
В ГНС подчеркивают, что эти документы позволяют подтвердить право плательщика на получение налоговой скидки.
