Налоговая скидка за аренду жилья для ВПЛ: какие документы нужно подать

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области сообщают , что объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Что предусмотрено Кодексом

Пунктом 266.4 ст. 266 НКУ предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В то же время, льготы по налогу, уплачиваемому на соответствующей территории с объектов жилой недвижимости, для физических лиц не предоставляются на объекты налогообложения, используемые их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, пользование, используются в предпринимательской деятельности).

Согласно норме ст. 810 главы 59 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года № 435-IV с изменениями и дополнениями договором найма (аренды) жилья признается гражданско-правовой договор, в силу которого одна сторона — собственник жилья (арендодатель) передает или обязуется передать второй стороне (арендатору) жилье для проживания в нем на определенный срок за плату.

Наличие именно гражданско-правового договора является необходимым условием для того, чтобы соответствующая операция считалась арендной операцией для подтверждения сдачи жилья в аренду.

Условия для получения налоговой скидки

В соответствии с Налоговым кодексом, для получения налоговой скидки налогоплательщик подает заявление в произвольной форме, в котором указывается, что он и/или члены его семьи первой степени родства:

не имеют в собственности пригодного для проживания жилья за пределами временно оккупированных территорий Украины;

не получают бюджетную помощь на покрытие расходов на проживание.

В заявлении должны быть указаны данные, позволяющие идентифицировать членов семьи: фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или паспортные данные.

К членам семьи первой степени родства относятся родители, супруг или супруга и дети, в том числе усыновленные.

Перечень документов для получения скидки

Для получения налоговой скидки за аренду жилья внутренне перемещенное лицо подает в налоговый орган:

декларацию об имущественном положении и доходах;

копию справки ВПЛ;

копию договора аренды жилья;

копии платежных документов, подтверждающих уплату (кроме электронных расчетных документов);

заявление с подтверждением отсутствия оснований, лишающих права на скидку.

Дополнительные подтверждающие документы

При необходимости могут подаваться дополнительные документы, в частности:

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

справки органов социальной защиты о получении или неполучении помощи на проживание.

В ГНС подчеркивают, что эти документы позволяют подтвердить право плательщика на получение налоговой скидки.