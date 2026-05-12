Из-за падения продаж электромобилей в Киеве начали закрываться автосалоны

Падение продаж электромобилей в Украине после отмены льгот стало причиной того, что в Киеве начали закрываться автосалоны, где еще недавно стояли очереди за «зелеными» автомобилями. Об этом пишет Autoconsulting.

Какие салоны закрываются

К примеру, закрылся автосалон Volt Auto на Набережно-Луговой. Еще в декабре 2025 года здесь было представлено много электромобилей, а сейчас — пустое помещение и никаких признаков деятельности.

Действительно, продажи электромобилей после 1 января 2026 значительно упали. Зимой они составляли 2−3% рынка, в апреле выросли до 8,7%, а по итогам 4 месяцев достигли лишь 8,2%.

В прошлом году в такой же период электромобили занимали 16% рынка. То есть объемы продаж упали ровно в 2 раза.

Это заставило некоторых операторов оптимизировать сети собственных автосалонов. В том числе было закрыто несколько автосалонов, которые размещались на парковках возле ТРЦ и паркингах.