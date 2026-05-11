Закрыли ФОП, но не счет: почему это может стоить 23% налогов

После закрытия ФОП поступления на старый счет предпринимателя больше не считаются доходом предпринимателя. Такие средства автоматически становятся доходом физического лица и, следовательно, облагаются налогом по другим правилам: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Что нужно сделать перед прекращением деятельности, рассказали юристы Yankiv.

Что меняется в момент закрытия ФОП

Пока вы являетесь зарегистрированным ФОП — все поступления на предпринимательский счет облагаются налогом в соответствии с выбранной системой налогообложения: единый налог для упрощенцев или НДФЛ по правилам общей системы. По этим доходам подается соответствующая отчетность.

Но как только ФОП прекратил деятельность и исключен из реестра — ситуация кардинально меняется. Статус ФОП исчезает, а вместе с ним — и возможность облагать доходы как предпринимательские. Вы больше не находитесь на упрощенной системе, и уплатить просто единый налог за поступления на старый счет — уже невозможно.

Как облагаются налогом поступления на счет закрытого ФОП

Любые средства, поступившие на счет после закрытия ФОП, автоматически становятся доходом физического лица. А доход физического лица облагается налогом совсем иначе:

НДФЛ — 18% от суммы полученного дохода и военный сбор — 5%. Итого — 23% вместо, например, 5% единого налога, которые платил ФОП в третьей группе.

Помимо уплаты налогов, физическое лицо обязано подать декларацию об имущественном положении и доходах — и отразить в ней эти поступления как налогооблагаемый доход.

Почему это важно понимать заранее

На практике предприниматели часто не думают о счете в момент закрытия ФОП — особенно если он использовался нечасто или если есть незакрытые расчеты с контрагентами. Некоторые сознательно оставляют счет открытым, чтобы получить еще несколько платежей «по старым договорам».

Но именно эти платежи — уже после даты закрытия ФОП — и становятся проблемой. Они не могут быть обложены налогом как предпринимательский доход, поскольку предпринимателя уже не существует. Они становятся доходом физического лица со всеми соответствующими обязательствами.

Как делать правильно

Алгоритм при закрытии ФОП должен быть таким. Сначала — завершить все расчеты с контрагентами и убедиться, что никаких ожидаемых поступлений на счет больше не будет. После этого — подать документы на прекращение предпринимательской деятельности. И только после того, как все финансовые вопросы закрыты, — закрыть сам счет в банке.

Если же поступления на счет закрытого ФОП уже произошли — важно правильно задекларировать их как доход физического лица и своевременно уплатить НДФЛ и военный сбор. Декларация об имущественном положении и доходах подается до 1 мая следующего года за отчетным.

Практический вывод

Закрытие ФОП и закрытие счета — это два разных шага, которые должны происходить в правильной последовательности. Счет, открытый на ФОП, после прекращения предпринимательской деятельности не становится «нейтральным» — любые поступления на него автоматически являются доходом физического лица и облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Плюс — обязательная декларация.

Проще закрыть счет вовремя, чем потом разбираться с доначислениями.