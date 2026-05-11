Подержанные автомобили из-за границы: в апреле украинцы зарегистрировали 19,6 тыс. машин

В течение апреля украинский автопарк пополнили 19,6 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа — это на 5% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Какие авто завозили
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 57% (в апреле 2025 г. они охватывали 47%).
Дальше идут:
- дизельные — 20% (22% в апреле 2025 г.);
- электромобили — 12% (23% в апреле 2025 г.);
- гибриды — 8% (5% в апреле 2025 г.);
- авто с ГБО — 3% (3% в апреле 2025 г.).
Средний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет — 9,6 года.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
Топ-10 самых популярных моделей луны
- VOLKSWAGEN Golf — 904 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan — 815 ед.;
- AUDI Q5 — 688 ед.;
- NISSAN Rogue — 663 ед.;
- SKODA Octavia — 626 ед.;
- RENAULT Megane — 613 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat — 423 ед.;
- FORD Escape — 423 ед.;
- MAZDA CX5 — 398 ед.;
- AUDI A4 — 393 ед.;
- NISSAN Qashqai — 385 ед.
Источник: Минфин
