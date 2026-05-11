11 мая 2026, 9:25 Читати українською

Подержанные автомобили из-за границы: в апреле украинцы зарегистрировали 19,6 тыс. машин

В течение апреля украинский автопарк пополнили 19,6 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа — это на 5% меньше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

Какие авто завозили

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 57% (в апреле 2025 г. они охватывали 47%).

Дальше идут:

  • дизельные — 20% (22% в апреле 2025 г.);
  • электромобили — 12% (23% в апреле 2025 г.);
  • гибриды — 8% (5% в апреле 2025 г.);
  • авто с ГБО — 3% (3% в апреле 2025 г.).

Средний возраст подержанных машин, которые в апреле перешли на украинские номера, составляет — 9,6 года.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

Топ-10 самых популярных моделей луны

  • VOLKSWAGEN Golf — 904 ед.;
  • VOLKSWAGEN Tiguan — 815 ед.;
  • AUDI Q5 — 688 ед.;
  • NISSAN Rogue — 663 ед.;
  • SKODA Octavia — 626 ед.;
  • RENAULT Megane — 613 ед.;
  • VOLKSWAGEN Passat — 423 ед.;
  • FORD Escape — 423 ед.;
  • MAZDA CX5 — 398 ед.;
  • AUDI A4 — 393 ед.;
  • NISSAN Qashqai — 385 ед.

Роман Мирончук
