Инвестировать в LEGO выгоднее, чем в золото, крипту или акции — исследование

Недавнее исследование экономистов показало, что инвестиции в наборы LEGO могут быть более прибыльными, чем вложения в золото, криптовалюту или акции. Об этом пишет geekspin.co.

Что показало исследование

Анализ более 2000 наборов за последние 30 лет выявил, что средняя доходность составляет около 11% в год, что значительно превышает показатели традиционных активов.

Одним из ярких примеров успешных инвестиций является набор Cafe Corner, который в 2007 году стоил 140 долларов, а сегодня его цена превышает 3000 долларов.

Основной фактор, способствующий росту цен на LEGO, заключается в ограниченном предложении: новые наборы доступны в продаже всего 1,5−2 года, после чего они исчезают с рынка. Это создает дефицит, который, в свою очередь, подстегивает интерес коллекционеров, готовых платить высокие суммы за редкие модели.

В настоящее время объем рынка перепродажи LEGO составляет почти 1 миллиард долларов в год, при этом наибольший рост цен наблюдается на наборы из серий Star Wars, Harry Potter и Batman, где некоторые позиции подорожали более чем на 400%.

Данное открытие подчеркивает значимость и устойчивость рынка коллекционных игрушек, который, в отличие от криптовалют и акций, не подвержен резким колебаниям.

Инвестирование в LEGO может стать привлекательной альтернативой для тех, кто ищет стабильные и долгосрочные вложения. С учетом растущего интереса к коллекционным предметам, можно ожидать дальнейшего увеличения цен на редкие наборы, что делает этот рынок перспективным для инвесторов.

Роман Мирончук
Комментарии - 3

vPrirech
11 мая 2026, 9:40
Це якась антикризова стаття? Я її все раз третій тут бачу)))
JWT
11 мая 2026, 10:58
Зараз подзвоню своєму LEGO-брокеру, треба закупити пару десятків тисяч кирпичиків.
kadaad1988
11 мая 2026, 11:07
Эта инвестиция работает, но не в Украине.
