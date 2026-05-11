Как изменилась стоимость крупнейших автомобильных брендов мира

Стоимость крупнейших автомобильных брендов мира снижается уже второй год подряд, и в 2026 году это падение заметно ускорилось. Об этом пишет «Автосвит».

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменилась стоимость автобрендов

Если в прошлом году автопроизводители «подешевели» всего на 1%, то теперь эксперты компании Brand Finance зафиксировали спад сразу на 7%. В денежном выражении общая стоимость упала до 575,4 млрд долларов.

Японская Toyota второй год подряд удерживает звание самого дорогого автомобильного бренда, хотя ее стоимость немного просела — на 3%, до 62,7 миллиарда.

На втором месте расположился Mercedes-Benz, но здесь снижение более серьезное: минус 12% (до 46,6 млрд долларов). А вот два других немецких гиганта смогли улучшить свои позиции. BMW поднялся с четвертого места на третье, прибавив 3% стоимости (до 43,8 млрд долларов). А Volkswagen и вовсе совершил рывок с шестой строчки на четвертую благодаря росту на 14% (до 35,8 млрд долларов).

Главная драма развернулась вокруг Tesla. Американский производитель электромобилей упал в рейтинге с третьего места сразу на шестое. За год бренд потерял 36% своей стоимости, которая составила 27,6 млрд долларов. Причина — репутационные проблемы из-за масштабных отзывов машин и жесткой конкуренции в секторе электромобилей.

Остальные компании из первой десятки остались на своих местах, но большинство из них также подешевели. Honda и Hyundai потеряли по 3% и 6% соответственно, Ford — 5%. Только Audi оказалась в плюсе, прибавив 5,4%.

Однако китайский брендBYD продолжает наступление: он поднялся на 11 место, обогнав Ferrari, и показал рост в 23%. А самым динамичным брендом стал другой китайский производитель — Zhejiang Leapmotor Technology, который прибавил 67% (до $1 млрд) и взлетел с 96-го места на 74-е.

Среди американских компаний неожиданно порадовали только производители электромобилей Rivian и Lucid Motors. Оба показали уверенный рост и значительно улучшили свои позиции в рейтинге.

Среди запчастей бесспорным лидером остается немецкая Bosch с ростом на 24% (9 млрд долларов). В сфере такси первое место удерживает Uber, стоимость которого увеличилась на 35% — до 50 млрд долларов.