Турист отсудил почти 1000 евро из-за «забронированных» полотенцами шезлонгов

Немецкий турист отсудил компенсацию у туроператора из-за неудавшегося отдыха на греческом острове Кос. Основанием для иска стала ситуация с шезлонгами у бассейна: другие гости заранее занимали их полотенцами, поэтому мужчина с семьей практически не могли полноценно воспользоваться зоной отдыха. Об этом пишет The Guardian.

Семейное путешествие в 2024 году стоило супругам с двумя детьми свыше €7 тысяч. Однако несмотря на высокую стоимость тура, турист ежедневно сталкивался с проблемой отсутствия свободных лежаков. По его словам, места у бассейна были заняты еще до прихода гостей, а детям в конце концов приходилось отдыхать прямо на бетонном покрытии.

Истец утверждал, что неоднократно обращался к персоналу гостиницы и представителям туроператора, однако ситуацию так и не урегулировали. В то же время такая практика противоречила правилам самой гостиницы.

Суд в Ганновере принял сторону туриста и обязал туроператора выплатить ему €986,70 компенсации. В решении суда отмечается, что именно туроператор отвечает за должное качество услуг в пределах пакетного тура, а гостиница в этом случае действует как его представитель.

Судья также отметил, что организатор отдыха должен обеспечить справедливый порядок использования шезлонга с учетом количества гостей. Отдельно суд подчеркнул: туристы не должны самостоятельно убирать чужие полотенца или конфликтовать с другими отдыхающими, такие ситуации должен контролировать персонал гостиницы.