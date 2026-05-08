В Украине вводятся новые стандарты для фруктовой консервации: как теперь должна выглядеть «правильная» закрутка

Министерство экономики установило строгие критерии для производства фруктовых смесей в соке и сиропе. Теперь рецептура таких десертов не может быть произвольной: обязательными компонентами должны быть отдельные сорта груш и персиков, а суммарная доля фруктов должна достигать минимум 60% от веса изделия. Об этом сообщает Liga.