Министерство экономики установило строгие критерии для производства фруктовых смесей в соке и сиропе. Теперь рецептура таких десертов не может быть произвольной: обязательными компонентами должны быть отдельные сорта груш и персиков, а суммарная доля фруктов должна достигать минимум 60% от веса изделия. Об этом сообщает Liga.
В Украине вводятся новые стандарты для фруктовой консервации: как теперь должна выглядеть «правильная» закрутка
Главная цель нововведения — искоренить недобросовестную конкуренцию и гарантировать покупателям качественный продукт без избытка жидкости. Чтобы бизнес успел адаптироваться к новым реалиям, государство предоставило производителям «иммунитет» на три года — в течение этого времени разрешается продажа остатков продукции, произведенной по предварительным техническим условиям.
Новый регламент также подробно описывает плотность наполнения банок:
- Общий объем: фрукты вместе с заливкой должны заполнять тару не менее чем на 90%.
- Чистый вес плодов: в зависимости от того, как нарезаны фрукты, их чистая масса без сиропа должна составлять от 46% до 56% емкости упаковки.
Источник: Минфин
