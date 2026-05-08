Национальный банк определил новые курсы валют на понедельник, 11 мая. Доллар и евро подорожали на 6 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
НБУ установил курсы валют на понедельник: доллар и евро подорожали
Курс доллара
На понедельник НБУ установил курс доллара на уровне 43,86 грн. Это на 6 копеек больше, чем в пятницу (43,80 грн.).
Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на понедельник был установлен на отметке — 51,60 грн, что на 6 копеек больше, чем в пятницу (51,54 грн).
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
Источник: Минфин
