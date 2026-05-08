Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития кредитования и ипотеки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2026, 15:22 Читати українською

Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития кредитования и ипотеки

Совет по финансовой стабильности (СФС) на заседании 5 мая одобрил обновленную Стратегию по развитию кредитования и Стратегию по развитию ипотечного кредитования. Изменения призваны усилить эффект от уже реализуемых мер и адаптировать финансовый сектор к новым вызовам военного времени. Об этом сообщает прессслужба НБУ .

Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития кредитования и ипотеки
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В Нацбанке сообщили, что около 60% мер Стратегии по развитию кредитования, утвержденной в 2024 году, уже выполнено. Это по оценке регулятора способствовало ускорению темпов кредитования, расширению доступа бизнеса к финансированию и поддержке энергетики и оборонно-промышленного комплекса.

Ключевые шаги

Среди ключевых шагов НБУ:

  • внедрение требований к капиталу в соответствии с нормами ЕС с переходным периодом, а также гибкий подход к активации буферов капитала с 2027 года (с одновременным уменьшением минимальных требований к капиталу);
  • облегчение подходов к оценке инвестиционных проектов;
  • установление отдельных процедур оценки рисков для кредитов ОПК и бизнеса на прифронтовых территориях;
  • расширение перечня приемлемого залога по кредитам и повышение коэффициентов ликвидности залога посредством энергооборудования.

В НБУ отмечают, что за последние два года уровень регуляторной эквивалентности банковского сектора нормам ЕС вырос с 49 до 78%, при этом способность банков кредитовать экономику не снизилась.

Министерство финансов Украины со своей стороны:

  • способствовало увеличению риск-аппетита государственных банков к кредитованию жизнеспособных и экономически обоснованных проектов по приоритетным направлениям;
  • улучшало условия финансовой поддержки украинского бизнеса благодаря расширению приоритетных направлений кредитования под государственные гарантии на портфельной основе, а также продлило срок действия государственных гарантий до десяти лет для кредитов, привлекаемых с целью восстановления основных средств, разрушенных частично или полностью вследствие военной агрессии, и до пяти лет для всех других категорий кредитов.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины:

  • усовершенствовало механизмы государственных программ для фокусировки на приоритетных отраслях экономики и предприятиях, работающих на территориях устойчивости;
  • продвигало необходимые изменения в инструменты гарантий для кредитования;
  • находилось в постоянном диалоге с бизнесом для оценки кредитных нужд и с банками для выяснения возможности их реализации.

Читайте также: НБУ стимулирует кредитование: новые правила высвободят 750 млн грн

В то же время, члены СФС согласились, что дальнейшее сохранение высоких военных рисков и связанные с ними вызовы для экономики страны и ее финансового сектора нуждаются в обновлении мер Стратегии по развитию кредитования. Основные изменения к такой стратегии — это ответ на новые вызовы, в частности:

  • учитывая существенные разрушения энергетики и потребность в значительном увеличении финансирования этой отрасли, добавлена цель 9 «Финансирование энергетики» с фокусом на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов, а также включены меры по воплощению этих планов;
  • через трансформацию Фонда развития предпринимательства в Национальное учреждение развития (НУР) предусмотрены меры по приобретению НПР статуса реципиента международных программ ЕС и акцентирована необходимость дальнейшей фокусировки программы «Доступные кредиты 5−7-9%»;
  • синхронизированы изменения регуляторных требований с планом приведения законодательства Украины в нормы ЕС и добавлен блок мер по получению официального статуса эквивалентности регулирования нормам ЕС;
  • Согласно программе Ukraine Facility предусмотрено обновление Стратегии государственного банковского сектора с фокусом на ускорение процесса приватизации государственных банков.

«Продвижение в реализации Стратегии по ипотечному кредитованию сейчас медленнее, прежде всего из-за отставания в реализации шагов, не относящихся к полномочиям членов СФС. Члены СФС отметили, что ипотечное кредитование является ключевым фактором долгосрочного экономического развития, а для его оживления необходима полноценная реализация шагов, предопределенных еще годом ранее. В то же время Стратегия по развитию ипотечного кредитования не требует значительного обновления, поэтому лишь некоторые меры уточнены, а также актуализирован перечень исполнителей и сроки исполнения, в частности, расширен действиями по сопровождению законодательных изменений», — говорится в сообщении регулятора.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами