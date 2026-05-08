Совет по финансовой стабильности обновил стратегии развития кредитования и ипотеки

Совет по финансовой стабильности (СФС) на заседании 5 мая одобрил обновленную Стратегию по развитию кредитования и Стратегию по развитию ипотечного кредитования. Изменения призваны усилить эффект от уже реализуемых мер и адаптировать финансовый сектор к новым вызовам военного времени. Об этом сообщает прессслужба НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В Нацбанке сообщили, что около 60% мер Стратегии по развитию кредитования, утвержденной в 2024 году, уже выполнено. Это по оценке регулятора способствовало ускорению темпов кредитования, расширению доступа бизнеса к финансированию и поддержке энергетики и оборонно-промышленного комплекса.

Ключевые шаги

Среди ключевых шагов НБУ:

внедрение требований к капиталу в соответствии с нормами ЕС с переходным периодом, а также гибкий подход к активации буферов капитала с 2027 года (с одновременным уменьшением минимальных требований к капиталу);

облегчение подходов к оценке инвестиционных проектов;

установление отдельных процедур оценки рисков для кредитов ОПК и бизнеса на прифронтовых территориях;

расширение перечня приемлемого залога по кредитам и повышение коэффициентов ликвидности залога посредством энергооборудования.

В НБУ отмечают, что за последние два года уровень регуляторной эквивалентности банковского сектора нормам ЕС вырос с 49 до 78%, при этом способность банков кредитовать экономику не снизилась.

Министерство финансов Украины со своей стороны:

способствовало увеличению риск-аппетита государственных банков к кредитованию жизнеспособных и экономически обоснованных проектов по приоритетным направлениям;

улучшало условия финансовой поддержки украинского бизнеса благодаря расширению приоритетных направлений кредитования под государственные гарантии на портфельной основе, а также продлило срок действия государственных гарантий до десяти лет для кредитов, привлекаемых с целью восстановления основных средств, разрушенных частично или полностью вследствие военной агрессии, и до пяти лет для всех других категорий кредитов.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины:

усовершенствовало механизмы государственных программ для фокусировки на приоритетных отраслях экономики и предприятиях, работающих на территориях устойчивости;

продвигало необходимые изменения в инструменты гарантий для кредитования;

находилось в постоянном диалоге с бизнесом для оценки кредитных нужд и с банками для выяснения возможности их реализации.

Читайте также: НБУ стимулирует кредитование: новые правила высвободят 750 млн грн

В то же время, члены СФС согласились, что дальнейшее сохранение высоких военных рисков и связанные с ними вызовы для экономики страны и ее финансового сектора нуждаются в обновлении мер Стратегии по развитию кредитования. Основные изменения к такой стратегии — это ответ на новые вызовы, в частности:

учитывая существенные разрушения энергетики и потребность в значительном увеличении финансирования этой отрасли, добавлена цель 9 «Финансирование энергетики» с фокусом на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов, а также включены меры по воплощению этих планов;

через трансформацию Фонда развития предпринимательства в Национальное учреждение развития (НУР) предусмотрены меры по приобретению НПР статуса реципиента международных программ ЕС и акцентирована необходимость дальнейшей фокусировки программы «Доступные кредиты 5−7-9%»;

синхронизированы изменения регуляторных требований с планом приведения законодательства Украины в нормы ЕС и добавлен блок мер по получению официального статуса эквивалентности регулирования нормам ЕС;

Согласно программе Ukraine Facility предусмотрено обновление Стратегии государственного банковского сектора с фокусом на ускорение процесса приватизации государственных банков.

«Продвижение в реализации Стратегии по ипотечному кредитованию сейчас медленнее, прежде всего из-за отставания в реализации шагов, не относящихся к полномочиям членов СФС. Члены СФС отметили, что ипотечное кредитование является ключевым фактором долгосрочного экономического развития, а для его оживления необходима полноценная реализация шагов, предопределенных еще годом ранее. В то же время Стратегия по развитию ипотечного кредитования не требует значительного обновления, поэтому лишь некоторые меры уточнены, а также актуализирован перечень исполнителей и сроки исполнения, в частности, расширен действиями по сопровождению законодательных изменений», — говорится в сообщении регулятора.