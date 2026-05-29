Moneyveo — в топе 30 лучших работодателей Украины по версии Forbes Ukraine

В этом году Moneyveo вошла в число 30 лучших работодателей Украины по версии Forbes Ukraine и стала единственной небанковской финансовой компанией в рейтинге. Среди всего финансового сектора в список также вошли только два банка, при этом с одним из них Moneyveo набрала одинаковое количество баллов, фактически разделив позицию.

Forbes Ukraine провел крупнейшее исследование работодателей в стране, охватив 370 компаний и более 55 000 анкет работников. Главным критерием оценки стали не рекламные бюджеты или HR-презентации, а реальный опыт людей, ежедневно работающих в этих компаниях.

Moneyveo в рейтинге Форбс получила 76 баллов — столько же, сколько и Укргазбанк. Это важный сигнал для рынка: небанковская финансовая компания сегодня может конкурировать за доверие, корпоративную культуру и таланты наравне с банками, IT-сектором, FMCG и крупными международными работодателями.

Результаты исследования Forbes Ukraine подтверждают это: Moneyveo системно инвестирует в благосостояние команды и развитие корпоративной культуры.

В ответ на вызовы военного времени компания адаптировала внутренние процессы, сосредоточившись на стабильности, заботе о команде и сохранении эффективности работы. Гибкий подход к организации работы, внимание к эмоциональному комфорту сотрудников и баланс между работой и личной жизнью стали неотъемлемой частью корпоративного подхода Moneyveo.

Компания реализует комплексные решения для поддержки ментального здоровья сотрудников, в частности, Mental Health Day, арттерапию, вебинары с психологами и дни без митингов. В экосистему Wellbeing также входят корпоративный спортзал, тренировки по боксу и пилатесу, беговой клуб и т. д.

Отдельный фокус — на развитии: учебные программы и тренинги, индивидуальные планы развития с привлечением внешних провайдеров и другие гибкие форматы профессионального роста.

«Для нас это, прежде всего, признание людей, которые ежедневно строят компанию. Результаты рейтинга подтверждают: системная работа с командой дает ощутимый результат. В основе HR-модели компании — человекоцентричный подход: конкурентный компенсационный пакет, прозрачные принципы вознаграждения и Recognition, программы поддержки ментального здоровья и системная работа над улучшением условий труда, — отметила CHRO Манивео Елена Сорокина. — В этом контексте оценку возможностей для развития мы рассматриваем как подтверждение того, что у компании сформирована сильная среда для профессионального роста. Особенно важно, что условия труда в исследовании получили 13 баллов — всего на 1 балл меньше максимального показателя во всем рейтинге, а поддержка сотрудников в период войны была оценена на самом высоком уровне. Это еще раз подтверждает значимость фокуса на благосостоянии команды и стабильности рабочей атмосферы».

Таким образом, высокие оценки Moneyveo в рейтинге Forbes Ukraine являются результатом системного подхода к поддержке сотрудников и развитию корпоративной культуры.

Во время войны роль финансовых сервисов только усилилась — доступ к скорым финансовым решениям для миллионов украинцев остается частью финансовой инклюзии и экономической устойчивости страны. А обеспечить эту стабильность невозможно без сильной команды и доверия внутри компании.

Присутствие Moneyveo в рейтинге стало не только признанием компании, но и важным сигналом для рынка: небанковский финансовый сектор в Украине может быть прозрачным, системным и ответственным работодателем на уровне с крупнейшими игроками экономики.