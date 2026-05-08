Украина планирует привлечь $390 млн от МБРР для поддержки бизнеса в рамках программы RISE

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение дополнительного финансирования в размере $390 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации программы «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE). Это решение открывает путь к подписанию соответствующего соглашения о ссуде, сообщает прессслужба Минэкономики.

Привлеченные средства позволят полностью покрыть дефицит финансирования программы и направить ресурсы на достижение запланированных результатов, в частности в 2026 году.

Финансирование предоставляется в формате прямой бюджетной поддержки — средства поступают в общий фонд государственного бюджета после выполнения определенных индикаторов программы. В рамках программы RISE уже привлечено $540 млн в 2024—2025 годах.

Соглашения в рамках RISE являются компонентом стратегии экономического восстановления Украины и важным шагом в реализации совместных с международными партнерами усилий по созданию дополнительных возможностей для малого и среднего предпринимательства. В целом Программа RISE позволит оказать поддержку не менее 20 000 малых и средних предприятий до 2027 года.

В рамках программы RISE заключено четыре соглашения, общим объемом $681 млн: