8 мая 2026, 12:03

Украина планирует привлечь $390 млн от МБРР для поддержки бизнеса в рамках программы RISE

Кабинет Министров Украины одобрил привлечение дополнительного финансирования в размере $390 млн от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для реализации программы «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE). Это решение открывает путь к подписанию соответствующего соглашения о ссуде, сообщает прессслужба Минэкономики.

Привлеченные средства позволят полностью покрыть дефицит финансирования программы и направить ресурсы на достижение запланированных результатов, в частности в 2026 году.

Финансирование предоставляется в формате прямой бюджетной поддержки — средства поступают в общий фонд государственного бюджета после выполнения определенных индикаторов программы. В рамках программы RISE уже привлечено $540 млн в 2024—2025 годах.

Соглашения в рамках RISE являются компонентом стратегии экономического восстановления Украины и важным шагом в реализации совместных с международными партнерами усилий по созданию дополнительных возможностей для малого и среднего предпринимательства. В целом Программа RISE позволит оказать поддержку не менее 20 000 малых и средних предприятий до 2027 года.

В рамках программы RISE заключено четыре соглашения, общим объемом $681 млн:

  • Соглашение о ссуде объемом $283 млн от 04.11.2024 № 9739-UA,
  • Соглашение о финансировании в $300 от 04.11.2024 № 7648-UA,
  • Соглашение о ссуде (Дополнительное финансирование ради результатов «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство») в размере $88 млн от 15.09.2025 № 9879-UA,
  • Соглашение о гранте объемом $10 млн от 04.11.2024 № TF0C6617.
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
