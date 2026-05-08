Нефть дорожает на фоне возобновления боевых действий между США и Ираном

Цены на нефть в пятницу, 8 мая, пошли вверх после возобновления боевых действий между США и Ираном. Это поставило под угрозу хрупкое перемирие и разрушило надежды на прогресс в восстановлении судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут транспортировки нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 09:50 фьючерсы на нефть Brent подорожали на $0,67 (0,67%) до $100,73 за баррель. Американская нефть WTI выросла на $0,45 центов (0,47%) до $95,26 за баррель. На открытии торгов оба эталонных сорта прибавляли более 3%.

Рост цен прервал трехдневное падение котировок, вызванное сообщениями о возможном мирном соглашении между США и Ираном. Ожидалось, что договоренность поможет прекратить боевые действия, хотя вопросы иранской ядерной программы оставались нерешенными.

Несмотря на нынешний рост, по итогам недели оба контракта все еще могут лишиться около 6%.

Основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари заявила, что нефтяной рынок находится на грани полной разбалансировки. По ее словам, цены все меньше зависят от реального развития войны или ситуации в Ормузском проливе.

Причины эскалации

Новый скачок котировок произошел после того, как Иран обвинил США в нарушении месячного перемирия. В Вашингтоне же заявили, что американские удары были ответом на атаку иранских сил по кораблям ВМС США, проходившим через Ормузский пролив в четверг.

Иранские военные сообщили, что США атаковали иранский нефтяной танкер, другое судно и гражданские объекты в проливе и территории страны.

Несмотря на новый обмен ударами, президент США Дональд Трамп позже заявил журналистам, что режим прекращения огня все еще остается в силе.

В Vanda Insights считают, что администрация США слишком оптимистично оценивает перспективы деэскалации, а рынок каждый раз реагирует на эти сигналы чрезмерным оптимизмом.

Боевые действия возобновились именно тогда, когда Вашингтон ожидал ответа Ирана на новое мирное предложение. В то же время, документ не затрагивал спорные вопросы, в частности требование США восстановить полноценное судоходство через Ормузский пролив, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и СПГ.

Аналитик IG Тони Сайкамор отметил, что ситуация с поставками нефти на рынке остается напряженной.

Расследование манипуляций

Параллельно с боевыми действиями в США разворачивается финансовый скандал. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) расследует подозрительные сделки на сумму $7 млрд.

Речь идет о массовых «коротких позициях» (ставках на падение цены), которые размещались на биржах ICE и CME как раз перед официальными заявлениями Трампа о задержках атак или введении перемирия. Это позволило определенным игрокам заработать огромное состояние на резких колебаниях рынка.