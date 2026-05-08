Курс доллара и евро на пятницу

В пятницу, 8 мая, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке подешевел на 7 копеек, а в продаже подорожал на 10 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 3 копейки в покупке и снизился на 2 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 8 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,58−44,05 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,80−43,80, евро — 51,54−51,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,81−43,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,46−51,48 грн/евро.

