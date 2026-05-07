Украина хочет получить данные о беженцах в ЕС для подготовки их возвращения

Украина обсуждает с Европейским Союзом получение информации о гражданах, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, для дальнейшего планирования их возвращения и подготовки общин. Об этом шла речь во время встречи министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина с еврокомиссаром по вопросам внутренних дел и миграции Магнусом Бруннером в рамках визита украинской делегации в США, сообщает пресс-служба Министерства соцполитики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что речь идет, в частности, о данных украинцев, которые пользуются режимом временной защиты в ЕС, а также об информации об уязвимых категориях населения.

Украинская сторона подчеркнула, что такая информация необходима для формирования будущей политики возвращения граждан и подготовки местных общин к их реинтеграции после войны.

В ходе переговоров стороны обсудили возможное завершение режима временной защиты для украинцев после марта 2027 года. Украина призвала избежать правовой неопределенности и разных подходов к украинцам в странах ЕС.

«Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором остается безопасность», — заявил Улютин.

По его словам, украинцы должны иметь законные и предполагаемые условия для пребывания в ЕС, пока в Украине не будут созданы безопасные условия для возвращения.

Кроме того стороны обсудили вопросы легальной миграции, интеграции украинцев на рынке труда и сохранения человеческого капитала Украины.

Отдельно министр упомянул о работе центров Unity Hub для украинцев за границей. По его словам, первый центр в Берлине за две недели работы предоставил около 500 консультаций украинским гражданам.