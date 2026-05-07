Материнская компания криптобиржи Kraken покупает платежный сервис Reap за $600 миллионов

Компания Payward Inc., владеющая одной из крупнейших криптовалютных бирж мира Kraken , объявила о приобретении гонконгского стартапа Reap Technologies. Сумма сделки составляет $600 млн и будет выплачена комбинацией наличных денег и акций Payward, исходя из оценки компании в $20 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

Приобретение Reap — это первая масштабная инвестиция Payward в азиатскую инфраструктуру. Компания Reap специализируется на трансграничных платежах и бизнес-сервисах с использованием стейблкоинов, сочетая традиционные финансовые системы с цифровыми активами.

После завершения сделки компания Payward планирует расширить линейку B2B-продуктов, в том числе сервисов выпуска карт и платежей в стейблкоинах.

«Если не учитывать Европу, то самый быстрый рост сейчас демонстрирует именно Азия — не только по доходам, но и по объему активов на платформе», — заявил согендиректор Payward и Kraken Арджун Сети.

По его словам, Reap уже построила успешный бизнес в Азии и вместе с Кракеном сможет быстро масштабироваться в США.

В этом году Payward уже запустила B2B-платформу для работы со стейблкоинами, которая предлагает криптоплатежи, торговлю цифровыми активами, кредитование и другие сервисы для финтех-компаний, банков, брокеров и бизнесов, работающих с криптовалютами.

Подготовка к IPO и серия поглощений

Покупка Reap стала очередным звеном в цепочке масштабных приобретений Payward. В прошлом году компания заключила сделку на $1,5 млрд по NinjaTrader, а в апреле этого года договорилась о покупке биржи криптодеривативов Bitnomial за $550 млн. Такие шаги подкрепляют амбиции Payward перед выходом на фондовый рынок — в конце прошлого года компания конфиденциально подала заявку.