7 мая 2026, 17:51 Читати українською

«АрселорМиттал Кривой Рог» остановил часть производства, Укрзализныця обвинила компанию в шантаже

«АрселорМиттал Кривой Рог» сообщил о вынужденной остановке части горнодобывающих и сталелитейных мощностей из-за перебоев со снабжением сырья, которые компания связывает со сбоями в работе Укрзализныци. В ответ УЗ заявила, что предприятие отказалось присоединяться к совместным инициативам безопасности по защите железнодорожной инфраструктуры и прибегло к «шантажу».

В компании АрселорМиттал Кривой Рог заявили, что в течение последнего месяца фактически не получают необходимых объемов сырья для стабильной работы производства. В частности, речь идет о перебоях с поставкой флюсов, которые критически важны для чугунолитейного производства.

По словам предприятия, из-за системных проблем с поставками запасы сырья упали до критически низкого уровня. Также возникли затруднения с отгрузкой железорудного концентрата, из-за чего пришлось приостановить добычу руды.

Генеральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо заявил, что проблема возникла не из-за объективных обстоятельств, а из-за ненадлежащего планирования перевозок со стороны Укрзализныци.

«Они просто не довозят до нас эту ключевую составляющую чугунолитейного производства, без которой мы не в состоянии выпускать чугун, что, как следствие, оказывает серьезное влияние на всю нашу цепь создания стоимости», — отметил Лонгобардо.

По его словам, из-за ситуации предприятие уже остановило одну из двух доменных печей, две агломерационные машины и рудообогатительную фабрику. Если поставки не возобновятся в ближайшие дни, может остановиться и вторая доменная печь.

В компании отметили, что работают в убыток уже четвертый год подряд, а дополнительное давление создают высокие тарифы на электроэнергию, механизм CBAM и конкуренцию с импортом.

Позиция Укрзализныци

В ответ Укрзализныця заявила, что, несмотря на постоянные российские атаки на инфраструктуру, продолжает обеспечивать грузовые перевозки, в том числе для металлургических предприятий Криворожья.

По данным УЗ, только за последний месяц по железнодорожной инфраструктуре был нанесен 171 удар. В Криворожском регионе с начала года существенно повреждено 11 тепловозов и 15 электровозов. Также сообщается о гибели машиниста грузового поезда и ранении двух работников.

В «Укрзалізниці» отметили, что совместно с Воздушными силами ВСУ, Министерством развития общин и территорий, Днепропетровской ОВА и ключевыми грузоотправителями реализуют программу усиления защиты железнодорожной инфраструктуры.

По информации УЗ, основные металлургические предприятия уже инвестировали более 175 млн грн в меры безопасности, однако «АрселорМиттал Кривой Рог», по утверждению железнодорожников, отказался присоединиться к инициативе.

«АрселорМиттал Кривой Рог», к сожалению, отказался присоединиться и, в свою очередь, прибег к шантажу", — заявили в УЗ.

Также в «Укрзалізниці» утверждают, что компания не ответила на предложение об использовании собственного подвижного состава для перевозок грузов, хотя соответствующий договор уже был подготовлен.

УЗ призвала руководство предприятия вернуться к конструктивному диалогу и продолжить сотрудничество в рамках совместных мер безопасности. Там подчеркнули, что готовы в любой момент провести совместную встречу прямо на железнодорожном узле Кривого Рога для отработки необходимых протоколов безопасности.

В то же время в Укрзализныце заявили, что дальнейшее обсуждение ситуации следует вести не через публичный обмен заявлениями, а в формате прямого рабочего взаимодействия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
