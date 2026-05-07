Где быстрее всего растут зарплаты: страны-лидеры

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 мая 2026, 16:44 Читати українською

Где быстрее всего растут зарплаты: страны-лидеры

Высокая номинальная заработная плата не всегда приводит к более высокой покупательной способности. В некоторых странах дорогое жилье и потребительские расходы значительно снижают уровень доходов, тогда как в других относительно высокая заработная плата сочетается с более низкой стоимостью жизни. Об этом сообщает Visualcapitalist.

Высокая номинальная заработная плата не всегда приводит к более высокой покупательной способности.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Где ежемесячная заработная плата растет больше всего по странам

Люксембург занимает первое место в мире, где ежемесячный заработок, скорректированный с учетом покупательной способности, превышает 9300 долларов США. Это дает работникам почти на 50% большую покупательную способность, чем у среднестатистического американца.

Далее следуют Бельгия (8 297 долларов США) и Нидерланды (7 234 доллара США), образуя кластер европейских стран с высоким уровнем дохода, где зарплаты сохраняют высокую покупательную способность.

Этот рейтинг основан на средней валовой ежемесячной заработной плате, скорректированной с учетом местных цен и стоимости жизни в 2024 году. Данные для США, Великобритании и Канады приведены за 2025 год.

Читайте также: Средняя зарплата в Украине выросла на 7,2% и превысила 30 000 грн — Госстат

США занимают пятое место в мире, скорректированный по паритету покупательной способности (ППС) заработок составляет примерно 6300 долларов США в месяц, что ставит их впереди таких стран Северной Европы, как Финляндия и Норвегия.

Одним из самых больших сюрпризов в рейтинге стала Швейцария ($4 683). Несмотря на то, что на бумаге страна имеет одни из самых высоких зарплат в мире, после корректировки местных расходов страна уступает как Канаде, так и Испании. Чрезвычайно дорогое жилье, услуги и потребительские цены значительно снижают реальную покупательную способность.

Страны с похожими доходами, скорректированными по ПКС, все еще могут иметь очень разную базовую динамику. Например, Канада и Швейцария демонстрируют сопоставимые уровни, но по противоположным причинам: умеренные заработные платы и расходы в Канаде против очень высоких заработных плат, компенсируемых очень высокими расходами в Швейцарии.

Большой разрыв между самыми высокими и самыми низкими доходами

Даже с учетом стоимости жизни в развитых экономиках сохраняются большие разрывы в уровне жизни.

Работники в странах с самым высоким рейтингом зарабатывают почти в три раза больше в месяц, чем те, кто находится ближе к концу набора данных, включая Грецию (3546 долларов США) и Францию (3064 доллара США). Этот разрыв свидетельствует о постоянных различиях в производительности, структуре отраслей промышленности и экономической структуре между странами.

На практике два работника с одинаковой зарплатой могут иметь очень разный уровень жизни в зависимости от места проживания. В конечном итоге, место вашего проживания может иметь такое же значение, как и то, сколько вы зарабатываете.

Какая зарплата в Украине

Средняя заработная плата в Украине по итогам марта 2026 года составила 30 356 грн. Это на 7,2% больше, чем показатель предыдущего месяца (февраля 2026 года).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 16101978, Fuzzy, Skeptik777 и 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами