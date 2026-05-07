Где быстрее всего растут зарплаты: страны-лидеры

Высокая номинальная заработная плата не всегда приводит к более высокой покупательной способности. В некоторых странах дорогое жилье и потребительские расходы значительно снижают уровень доходов, тогда как в других относительно высокая заработная плата сочетается с более низкой стоимостью жизни. Об этом сообщает Visualcapitalist.

Где ежемесячная заработная плата растет больше всего по странам

Люксембург занимает первое место в мире, где ежемесячный заработок, скорректированный с учетом покупательной способности, превышает 9300 долларов США. Это дает работникам почти на 50% большую покупательную способность, чем у среднестатистического американца.

Далее следуют Бельгия (8 297 долларов США) и Нидерланды (7 234 доллара США), образуя кластер европейских стран с высоким уровнем дохода, где зарплаты сохраняют высокую покупательную способность.

Этот рейтинг основан на средней валовой ежемесячной заработной плате, скорректированной с учетом местных цен и стоимости жизни в 2024 году. Данные для США, Великобритании и Канады приведены за 2025 год.

США занимают пятое место в мире, скорректированный по паритету покупательной способности (ППС) заработок составляет примерно 6300 долларов США в месяц, что ставит их впереди таких стран Северной Европы, как Финляндия и Норвегия.

Одним из самых больших сюрпризов в рейтинге стала Швейцария ($4 683). Несмотря на то, что на бумаге страна имеет одни из самых высоких зарплат в мире, после корректировки местных расходов страна уступает как Канаде, так и Испании. Чрезвычайно дорогое жилье, услуги и потребительские цены значительно снижают реальную покупательную способность.

Страны с похожими доходами, скорректированными по ПКС, все еще могут иметь очень разную базовую динамику. Например, Канада и Швейцария демонстрируют сопоставимые уровни, но по противоположным причинам: умеренные заработные платы и расходы в Канаде против очень высоких заработных плат, компенсируемых очень высокими расходами в Швейцарии.

Большой разрыв между самыми высокими и самыми низкими доходами

Даже с учетом стоимости жизни в развитых экономиках сохраняются большие разрывы в уровне жизни.

Работники в странах с самым высоким рейтингом зарабатывают почти в три раза больше в месяц, чем те, кто находится ближе к концу набора данных, включая Грецию (3546 долларов США) и Францию (3064 доллара США). Этот разрыв свидетельствует о постоянных различиях в производительности, структуре отраслей промышленности и экономической структуре между странами.

На практике два работника с одинаковой зарплатой могут иметь очень разный уровень жизни в зависимости от места проживания. В конечном итоге, место вашего проживания может иметь такое же значение, как и то, сколько вы зарабатываете.

Какая зарплата в Украине

Средняя заработная плата в Украине по итогам марта 2026 года составила 30 356 грн. Это на 7,2% больше, чем показатель предыдущего месяца (февраля 2026 года).