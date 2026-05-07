7 мая 2026, 16:05 Читати українською

На европейских мощностях Nissan может стартовать производство китайских Chery

Японский автогигант Nissan приступил к масштабной реструктуризации своего европейского подразделения, пытаясь преодолеть финансовые трудности. План предусматривает сокращение персонала и привлечение сторонних партнеров, в том числе китайский бренд Chery, для загрузки производственных линий. Об этом сообщает Financial Times.

Альянс со вчерашними конкурентами

Одним из ключевых элементов стратегии есть оптимизация завода в британском Сандерленде. Пока мощности предприятия загружены лишь на 50%. Чтобы исправить ситуацию, Nissan рассматривает возможность передачи свободных линий другим автопроизводителям.

По данным FT, компания провела переговоры с китайским концерном Chery (владелец брендов Omoda и Jaecoo) по использованию мощностей завода для сборки китайских автомобилей.

В Nissan не комментируют конкретные имена, однако подтвердили, что ищут возможности с третьими сторонами для максимизации использования завода.

Сокращение и оптимизация

Реструктуризация также предполагает болезненные кадровые решения. Nissan планирует сократить около 900 офисных работников (10% штата) во Франции, Испании и Великобритании. Кроме того, две конвейерные линии в Сандерленде будут объединены в одну. При этом производственный персонал завода (около 6000 человек) под сокращение не попадет.

Также будет уменьшен состав запчастей в Барселоне и изменена система дистрибуции в странах Северной Европы.

Давление китайских брендов

Причиной кризиса стало стремительное падение продаж Nissan на фоне экспансии китайских электромобилей. За первые четыре месяца 2026 г. продажи Nissan в Британии упали на 13%, а доля рынка сократилась с 4,7% до 3,7%. Chery уже захватила 6% рынка, а BYD нарастил свою долю до 3,5%.

В Евросоюзе ситуация для японской марки не лучше: за первый квартал продажи упали на 8,3%.

Напомним

«Минфин» писал, что Nissan инвестирует $1,4 млрд в производство в Китае до конца 2026 года. Nissan также объявила, что к середине 2027 года намерена запустить в Китае производство 10 новых автомобилей, а не восьми, как предполагалось ранее.

Также в прошлом году сообщалось, что Nissan рассматривает возможность закрытия двух автосборочных заводов в Японии и зарубежных заводов, в том числе в Мексике.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
