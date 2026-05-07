UniCredit выходит из рф: итальянский гигант продает часть российских активов инвестору из ОАЭ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 мая 2026, 15:06 Читати українською

UniCredit выходит из рф: итальянский гигант продает часть российских активов инвестору из ОАЭ

Итальянская банковская группа UniCredit объявила о подписании предварительного (необязательного) соглашения о продаже своей российской дочери. Покупателем выступил частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, чье имя пока не раскрывается, но отмечается, что у него «давние связи с деловым сообществом» региона. Об этом сообщает пресс-служба UniCredit.

UniCredit выходит из рф: итальянский гигант продает часть российских активов инвестору из ОАЭ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Структура сделки

Чтобы обойти регуляторные барьеры и сохранить часть функционала, UniCredit реализует схему разделения бизнеса:

  • Создание «нового банка»: Часть бизнеса будет выделена в отдельное юридическое лицо. UniCredit сохранит 100% собственности над этой структурой, которая будет фокусироваться исключительно на международных платежах (в долларах и евро) для клиентов, не состоящих под санкциями.
  • Продажа «остатка»: Остальные активы и операции «ЮниКредит Банка» (так называемый «оставшийся банк») полностью передадут инвестору из ОАЭ.

Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года после получения всех разрешений.

Ущерб на миллиарды

Выход с российского рынка обойдется итальянцам очень дорого. Группа прогнозирует совокупный ущерб в размере 3−3,3 млрд евро. Значительная часть этой суммы — это перерасчет накопленных валютных резервов, которые сгорят при деконсолидации активов.

При этом банк утверждает, что операция улучшит показатель адекватности капитала на 35 базисных пунктов благодаря значительному сокращению рисков. UniCredit заверил акционеров, что этот минус не повлияет на выплату дивидендов и стратегические цели на 2028−2030 годы.

Напомним

«Минфин» писал, что итальянская финансовая группа UniCredit кардинально изменила стратегию выхода с российского рынка: вместо продажи дочернего «ЮниКредит Банка» рассматривается вариант полной ликвидации бизнеса и возвращения банковской лицензии. Финучреждение уже приступило к ускоренной распродаже активов и массовому сокращению персонала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает AP1 и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами