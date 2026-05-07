UniCredit выходит из рф: итальянский гигант продает часть российских активов инвестору из ОАЭ

Итальянская банковская группа UniCredit объявила о подписании предварительного (необязательного) соглашения о продаже своей российской дочери. Покупателем выступил частный инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов, чье имя пока не раскрывается, но отмечается, что у него «давние связи с деловым сообществом» региона. Об этом сообщает пресс-служба UniCredit.

Структура сделки

Чтобы обойти регуляторные барьеры и сохранить часть функционала, UniCredit реализует схему разделения бизнеса:

Создание «нового банка»: Часть бизнеса будет выделена в отдельное юридическое лицо. UniCredit сохранит 100% собственности над этой структурой, которая будет фокусироваться исключительно на международных платежах (в долларах и евро) для клиентов, не состоящих под санкциями.

Продажа «остатка»: Остальные активы и операции «ЮниКредит Банка» (так называемый «оставшийся банк») полностью передадут инвестору из ОАЭ.

Закрытие сделки ожидается в первой половине 2027 года после получения всех разрешений.

Ущерб на миллиарды

Выход с российского рынка обойдется итальянцам очень дорого. Группа прогнозирует совокупный ущерб в размере 3−3,3 млрд евро. Значительная часть этой суммы — это перерасчет накопленных валютных резервов, которые сгорят при деконсолидации активов.

При этом банк утверждает, что операция улучшит показатель адекватности капитала на 35 базисных пунктов благодаря значительному сокращению рисков. UniCredit заверил акционеров, что этот минус не повлияет на выплату дивидендов и стратегические цели на 2028−2030 годы.

Напомним

«Минфин» писал, что итальянская финансовая группа UniCredit кардинально изменила стратегию выхода с российского рынка: вместо продажи дочернего «ЮниКредит Банка» рассматривается вариант полной ликвидации бизнеса и возвращения банковской лицензии. Финучреждение уже приступило к ускоренной распродаже активов и массовому сокращению персонала.