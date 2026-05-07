7 мая 2026, 10:07 Читати українською

Роберт Кийосаки назвал четыре необходимых для выживания актива

Автор книги о финансах «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки назвал криптовалюты и другие активы, которые, по его мнению, могут стать «спасательным плотом» в условиях финансового кризиса и надвигающейся «пенсионной катастрофы». Об этом написал Кийосаки в соцсети Х.

Фото: Роберт Кийосаки

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что прогнозирует Кийосаки

Кийосаки прогнозирует, что 2026 год станет временем серьезных потрясений для поколения бэби-бумеров, родившихся с 1946 по 1964 годы.

Писатенль-инвестор утверждает, что это поколение возлагает слишком большие надежды на пенсионные накопления, которые могут обесцениться из-за растущей инфляции и обесценивания американского доллара. Многие десятилетия пенсионные фонды считали казначейские облигации США самым безопасным активом, однако сейчас ситуация изменилась, убежден бывалый инвестор.

Из-за войны на Ближнем Востоке нефть стабильно держится выше $100 за баррель, разгоняя инфляцию. В таких условиях доходность американского госдолга больше не компенсирует девальвацию доллара, поэтому инвесторы теряют покупательную способность.

«На протяжении многих лет я рекомендую покупать настоящее золото, серебро, биткоин и эфир. Эти активы могут заложить прочную основу для вашего финансового будущего. Впереди нас ждет непростая мировая экономика», — написал Кийосаки в соцсети Х.

Что говорил ранее Кийосаки

Несколько месяцев назад предприниматель назвал $6000 наиболее оптимальной ценой для приобретения биткоина, пообещав вновь покупать криптовалюту, если она вернется к этой отметке.

Ранее Кийосаки предположил, что в этом году курс биткоина достигнет $250 000, и выразил уверенность в росте эфира, поскольку на базе блокчейна Эфириума созданы практически все стейблкоины.

Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
+14
JWT
JWT
7 мая 2026, 10:21

Протягом багатьох років я рекомендую купувати справжнє золото, срібло, біткоін та Кефір

Купуйте Кефір, найкраща інвестиція прям тут і зараз
