7 мая 2026, 9:46 Читати українською

Бедность угрожает каждому пятому жителю ЕС и каждому четвертому ребенку — Еврокомиссия

Европейский Союз впервые представил комплексную стратегию по борьбе с бедностью. С помощью новой концепции в ЕС планируется к 2030 году сократить не менее чем на 15 млн число людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, заявила Еврокомиссия в Брюсселе в среду, 6 мая. В долгосрочной перспективе — к 2050 году — Евросоюз стремится полностью искоренить бедность, пишет DW.

Бедность угрожает каждому четвертому ребенку в ЕС

Еврокомиссия разработала стратегию против бедности в контексте нарастающих социальных проблем в Европе. В настоящее время бедность угрожает каждому пятому жителю Евросоюза в целом и каждому четвертому ребенку.

По оценке ЕС, в сложной финансовой ситуации находятся 93 млн человек, особенно уязвимыми являются матери и отцы, воспитывающие детей в одиночку, а также молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. При этом ситуация будет и далее ухудшаться, ожидает вице-президент Еврокомиссии Роксана Мынзату, указывая на нынешние геополитические и экономические кризисы.

Предлагаемые меры

Ключевым направлением стратегии ЕС является борьба с детской бедностью, например, за счет улучшения доступа к образованию, здравоохранению и дошкольным учреждениям. Кроме того, планируется расширить программы в сфере психического здоровья.

В то же время Еврокомиссия предлагает принимать более действенные меры, направленные против нехватки жилья. В ЕС около 1 млн человек являются бездомными, во многих городах не хватает доступного жилья.

Еще одним направлением называется интеграция людей с инвалидностью, в ЕС их около 90 млн человек. Люди с ограниченными возможностями имеют значительно меньше шансов на трудоустройство и чаще страдают от бедности.

В рамках данной стратегии не предусматривается отдельного финансирования, в Брюсселе предлагают сосредоточиться на более эффективном использовании уже выделяемых средств.

В частности, Еврокомиссия указала, что в следующем бюджете ЕС на несколько лет заложено не менее 100 млрд евро на нужды в социальной сфере. Кроме того, Европейский инвестиционный банк и другие учреждения планируют инвестировать миллиарды евро в социальную инфраструктуру.

Предложения Еврокомиссии в рамках принятой процедуры поступят на обсуждение стран ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Источник: Минфин
youknow
youknow
7 мая 2026, 11:41
Люди з обмеженими можливостями мають значно менше шансів на працевлаштування та частіше страждають від бідності. їх близько 90 млн осіб (в ЄС).
