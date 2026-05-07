JPMorgan создал новый индекс, отслеживающий 6 400 частных компаний

Инвестбанк JPMorgan Chase создал индекс, отслеживающий частные компании среднего бизнеса в США с совокупной годовой выручкой в $1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы банка.

Что известо о индексе

Новый индекс станет первым из серии планируемых инструментов, призванных обеспечить инвесторам большую прозрачность в мире непубличных компаний.

В отчетах JPMorgan подчеркивается, что продукт ориентирован на то, чтобы предоставить генеральным партнерам, партнерам с ограниченной ответственностью, корпорациям и компаниям среднего рынка «измерительный инструмент институционального класса».

Индекс включает около 6 400 компаний с годовой выручкой от $10 млн до $1 млрд каждая.

«Масштаб и растущая значимость среднего рынка находятся в разительном противоречии с состоянием инфраструктуры его измерения», — написала в одном из отчетов группа аналитиков под руководством Глории Ким, руководителя глобального индексного исследования JPMorgan.

Напомним

Число публично торгуемых компаний в США сократилось почти вдвое по сравнению с концом 1990-х годов, тогда как число частных компаний резко возросло — эту тенденцию Джейми Даймон, многолетний руководитель JPMorgan, неоднократно отмечал в последние годы. Это побудило финансовые компании, в том числе JPMorgan, активно осваивать растущий мир частных фирм.

Бенчмарк JPMorgan под названием «J.P. Morgan Private Assets Index (JPAX) — Middle Market» будет служить «диагностическим инструментом», а не торгуемым индексом. В прошлом году компания начала аналитическое покрытие отдельных частных компаний — первой стала OpenAI, напоминает Bloomberg.