Первая регистрация авто подорожала: сколько нужно заплатить в Пенсионный фонд

При первой регистрации легкового автомобиля в Украине нужно уплатить сбор в Пенсионный фонд. Без этого платежа сервисные центры не выдадут номерные знаки. Об этом пишет издание «Кошт».

Сколько нужно заплатить

Сумма сбора зависит от стоимости авто и привязана к прожиточному минимуму, который в этом году составляет 3328 грн. Ставка может составлять 3%, 4% или 5% от стоимости автомобиля (без НДС, если он выделен в договоре):

3% — если авто стоит до 549120 грн (около $13000)

4% — от 549121 до 965120 грн (≈ $13000 — $23000)

5% — свыше 965121 грн (от ≈ $23 000)

В то же время, даже в случае изменения прожиточного минимума в течение года эти границы не будут пересматриваться до 1 января 2027 года.

Кто платит сбор

Сбор оплачивается только для легковых автомобилей. В то же время есть исключения в платеж не требуется при: