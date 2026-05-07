7 мая 2026, 9:08 Читати українською

Первая регистрация авто подорожала: сколько нужно заплатить в Пенсионный фонд

При первой регистрации легкового автомобиля в Украине нужно уплатить сбор в Пенсионный фонд. Без этого платежа сервисные центры не выдадут номерные знаки. Об этом пишет издание «Кошт».

Сколько нужно заплатить

Сумма сбора зависит от стоимости авто и привязана к прожиточному минимуму, который в этом году составляет 3328 грн. Ставка может составлять 3%, 4% или 5% от стоимости автомобиля (без НДС, если он выделен в договоре):

  • 3% — если авто стоит до 549120 грн (около $13000)
  • 4% — от 549121 до 965120 грн (≈ $13000 — $23000)
  • 5% — свыше 965121 грн (от ≈ $23 000)

В то же время, даже в случае изменения прожиточного минимума в течение года эти границы не будут пересматриваться до 1 января 2027 года.

Кто платит сбор

Сбор оплачивается только для легковых автомобилей. В то же время есть исключения в платеж не требуется при:

  • регистрации электромобилей
  • наследовании транспортного средства по закону
  • авто для лиц с инвалидностью, полученных через органы соцзащиты

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

+30
Унилий Бетменцев
7 мая 2026, 10:11
Узаконене здирництво.
One Two
7 мая 2026, 10:41
Топ новина 7 ТРАВНЯ про зміни з 1 СІЧНЯ.

Ви б хоч читали трохи свої «новини», коли даєте задачі LLMці на генерацію щітпоста.
