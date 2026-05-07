71 тысяча гривен за гектар — в каких регионах аренда государственной земли самая дорогая

Средняя стоимость аренды государственных земель через аукционы Земельного банка составляет 19,7 тыс. грн/га; самые высокие на данный момент ставки были предложены за аренду двух участков во Львовской области — 71 тыс. и 61 тыс. грн/га в год. Об этом сообщил в интервью Укринформу генеральный директор ООО «Государственный земельный банк» Ярослав Ярославский.

Как изменилась арендная плата

Он рассказал, что в среднем в торгах за право субаренды государственных угодий сроком на 14 (для выращивания однолетних культур) или 25 лет (для многолетних насаждений) участвуют по восемь участников. Благодаря такой конкуренции арендная плата, как правило, в разы превышает стартовую стоимость (12% от денежно-кредитной оценки земли).

«Средняя стоимость субаренды государственных земель — 19,7 тыс. грн/га. В регионах с самой высокой конкуренцией — например, в Винницкой области, где за один лот в среднем соревнуется 21 участник, этот показатель достигает 39,2 тыс. грн/га. Самые высокие ставки предложили за аренду двух земельных участков во Львовской области (3,2 млн грн — за 45 га и 6,9 млн грн — за 112 га, то есть 71 тыс. грн и 61 тыс. грн/га за один год). В Черкасской области — 56,5 тыс. грн/га», — уточнил Ярославский.

Средний размер ставок по регионам следующий:

в Полтавской области — 35 тыс. грн/га в год,

в Черкасской области — 37 тыс. грн,

в Винницкой области — 39 тыс. грн,

в Ивано-Франковской области — 46 тыс. грн,

во Львовской области — 54 тыс. грн/га.

При этом Ярославский отметил, что в Закарпатье этот показатель составляет всего 5,3 тыс. грн/га.

Сколько земель в субаренде

Всего по итогам земельных торгов заключены соглашения на субаренду почти 70 тыс. га. По словам Ярославского, эти земли ежегодно будут приносить государству 1,34 млрд грн.