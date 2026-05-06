НБУ установил курсы валют на четверг: доллар снижается, евро резко дорожает

Национальный банк определил новые курсы валют на четверг, 7 мая. Доллар подешевел на 12 копеек, а евро подорожало на 21 копейку. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

На четверг НБУ установил курс доллара на уровне 43,85 грн. Это на 12 копеек меньше, чем в среду (43,97 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 51,61 грн, что на 21 копейку больше, чем в среду (51,40 грн).

Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).

