українська
6 мая 2026, 12:24

Как жить на дивиденды: реальные цифры, которые вас удивят

Многие рассматривают инвестиции как инструмент финансовой независимости, однако ожидания быстрого результата зачастую не соответствуют реальности. Чтобы сформировать стабильный денежный поток, необходимо четко понимать механику работы инструментов, оценивать риски и придерживаться долгосрочной стратегии — об этом подробнее расскажет инвестиционный эксперт Владимир Стойко.

Многие рассматривают инвестиции как инструмент финансовой независимости, однако ожидания быстрого результата зачастую не соответствуют реальности.

Как сформировать пассивный доход: подход и практические расчеты

Когда речь заходит об инвестициях, а особенно об инвестициях на фондовом рынке, будущий инвестор, пытаясь сформулировать цель своего инвестиционного пути, так или иначе формулирует ее как инвестирование с целью получения пассивной прибыли. Однако некоторые считают, что, регулярно инвестируя $100, уже через год начнут получать эту пассивную прибыль. Не все так просто, и здесь стоит разобраться: что на самом деле означает получать пассивный доход и как этого достичь.

1. Пассивный доход от полученных дивидендов

Если говорить о пассивной прибыли от дивидендов, то здесь стоит понимать, что американские компании, решившие делиться частью прибыли с инвесторами, обычно выплачивают небольшие дивиденды — 1−3%. Отдельные — 4−6%, но таких довольно мало. Соответственно, необходимо приложить усилия, чтобы сформировать соответствующий портфель, который обеспечит нам стабильную дивидендную прибыль на уровне 4%.

Например, для получения суммы пассивного дохода $2500 нам понадобится диверсифицированный дивидендный портфель, общая сумма которого должна составлять около $885 000 при дивидендной доходности 4%.

Расчет:

Если такой суммы сразу нет, то для достижения такого результата нужно придерживаться соответствующей стратегии. Здесь поможет Compound Interest Calculator: начинаем с $5000, ежемесячно добавляем по $500, и при доходности в 12% сможем достичь результата за 24 года.

Калькулятор сложных процентов

Диверсифицированный портфель из акций компаний, выплачивающих дивиденды, можно сформировать по следующему примеру:

Пример сбалансированного портфеля с горизонтом от 5 до 10 лет

Здесь стоит учесть несколько важных моментов:

  • процент дивидендов, выплачиваемых компаниями, должен быть стабильным. Как вариант — расти, но точно не уменьшаться вследствие ухудшения финансовых показателей компании.
  • Компания, выплачивающая дивиденды, не должна терять в цене акций, ведь в таком случае мы будем получать пассивный доход, но в результате потеряем собственный капитал.

При соблюдении этих условий мы сможем получать пассивный доход, который обеспечит нам желаемую доходность в размере $2500 в месяц. Однако эта стратегия не учитывает инфляцию, из-за которой будут расти наши расходы на жизнь.

2. Накопление на пенсию, проценты и постепенное снятие

Этот вариант получения пассивного дохода предполагает, что в течение активной жизни инвестор может сформировать диверсифицированный портфель из акций и ETF, которые, в частности, также могут выплачивать дивиденды. При выходе на пенсию инвестор начинает выводить из портфеля необходимую сумму для жизни в течение месяца. При таком подходе сумма портфеля со временем начнет постепенно уменьшаться, и здесь стоит просчитать, на какой период хватит средств. В этом нам поможет украинский сервис FireKit.

Калькулятор: Инвестиционный трекер роста

FireKit позволяет подобрать оптимальную стратегию и просчитать результат, которого мы сможем достичь. По условиям: начинаем в 35 лет с $5000 и продолжаем ежемесячно инвестировать $500, рассчитывая на доходность 12% годовых. Также планируем наши расходы при выходе на пенсию на уровне $2500. Важный аспект каждой инвестиционной стратегии, который мало кто учитывает, — это инфляция. В нашем случае мы закладываем 3% инфляции в долларах, и, соответственно, сумма наших расходов постепенно будет увеличиваться из-за роста цен.

Таким образом, согласно расчетам, мы сможем выйти на пенсию в 56 лет, достигнув капитализации портфеля в $641 943. Далее мы уже не будем вносить ежемесячно $500, а начнем жить на пассивный доход, который будет генерировать портфель. В этот момент, в 2047 году, наши ежемесячные расходы с учетом инфляции будут составлять $4737, что значительно больше запланированных $2500, но это является результатом влияния годовой инфляции в 3% в течение 21 года накопления капитала.

Придерживаясь в дальнейшем нашей стратегии плановых расходов, портфель, генерируя пассивный доход, позволит нам вести привычный образ жизни до 90 лет, достигнув капитализации в $1 328 233, а месячные расходы по состоянию на 2081 год составят $13 072. И только на 91-м году нашей жизни портфель начнет уменьшаться вследствие роста суммы расходов с учетом инфляции.

Тем не менее, согласно расчетам, мы сможем даже оставить часть средств из нашего портфеля потомкам. Например, если мы доживем до 100 лет, сумма портфеля уменьшится до $927 520, а расходы вырастут до $17 639.

Пассивный доход как результат системной инвестиционной стратегии

Пассивный доход — это не миф, но и не «легкие деньги». Это реальная стратегия, которая работает только при наличии времени, достаточного капитала и системной дисциплины инвестора. Ожидания быстрого результата обычно не оправдываются, ведь формирование стабильного денежного потока требует длительного периода накопления и взвешенного подхода к выбору инструментов.

Дивидендные инструменты могут обеспечивать относительно стабильный денежный поток, однако для достижения ощутимого уровня дохода необходим значительный объем капитала. В то же время стратегия роста портфеля позволяет формировать капитальный доход, но она более зависима от рыночных условий и требует более длительного инвестиционного горизонта.

На практике наиболее эффективным подходом является сочетание этих стратегий: часть портфеля работает на рост стоимости активов, тогда как другая — обеспечивает регулярный доход. Именно такой баланс позволяет инвестору постепенно переходить от этапа накопления к этапу получения стабильного пассивного дохода.

Автор:
Стойко Владимир
инвестиционный аналитик Стойко Владимир
Источник: Минфин
