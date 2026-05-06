6 мая 2026, 12:45 Читати українською

TikTok привлек $132 млн на бумаге: почему «народный» выкуп Spirit Airlines терпит крах из-за долгов, регуляторов и дефицита капитала

После того как 2 мая 2026 года авиакомпания Spirit Airlines объявила о немедленном прекращении деятельности, TikTok-блогер Хантер Петерсон предложил «национализировать» авиакомпанию с помощью краудфандинга. Видео набрало более 6 млн просмотров, а сайт letsbuyspiritair.com зафиксировал более 170 000 участников с суммарными необязательными pledges на $132 млн — и вышел из строя из-за перегрузки. Pledges — это лишь обещания будущего взноса, а не реальные платежи; верификация не требуется, достаточно подтвердить email. Об этом пишет Independent.

Финансовый разрыв между обещаниями и реальными потребностями

По оценкам отраслевых аналитиков, приобретение и восстановление Spirit обойдутся как минимум в $1,7 млрд. Это без учета наследия долгов: Spirit дважды проходила процедуру банкротства по главе 11 — в ноябре 2024 года и во второй раз в августе 2025 года — и так и не смогла исправить избыточную структуру расходов. Общий долг компании по состоянию на конец 2024 года составлял $6,81 млрд.

Регуляторные и правовые барьеры

Департамент транспорта (DOT) США требует от нового авиаперевозчика пройти строгий «fitness test» — подтвердить наличие достаточных финансовых ресурсов и компетентного руководства. Федеральный закон также предписывает, чтобы не менее 75 % голосующих акций авиакомпании принадлежали гражданам США. Ни одного прецедента краудфандингового авиаперевозчика в США не существует.

Является ли кооперативная модель эффективной?

В 1994 году United Airlines стала крупнейшей в мире компанией, перешедшей в собственность сотрудников через ESOP (Employee Stock Ownership Plan — план акционерного владения сотрудников), однако обанкротилась в 2002 году после спада, вызванного событиями 11 сентября. Параллельно Isomorphic Labs, Nvidia BioNeMo и Microsoft Healthcare AI наращивают инвестиции в ИИ для смежных отраслей, но аналогов действительно «народных» авиалиний в США нет. Авиационный консультант Роберт Манн (R.W. Mann and Co.) отметил, что если бы у Spirit было жизнеспособное будущее, ее уже бы кто-то спас.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
