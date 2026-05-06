Ущерб от краха криптопирамиды DSJ Exchange достиг $150 млн, притоки в криптофонды сократились: что нового

Криптофонды замедлили рост: притоки упали до минимальных $117,8 млн на фоне падения интереса к Ethereum

За период с 27 апреля по 1 мая мировой рынок инвестиционных криптопродуктов показал минимальную положительную динамику. Хотя притоки капитала фиксируются уже пятую неделю подряд, сумма в $117,8 млн стала рекордно низкой для текущего цикла роста. Об этом свидетельствуют данные CoinShares.

Неделя оказалась чрезвычайно волатильной для институциональных инвесторов:

Четыре дня оттока: С 27 по 30 апреля рынок потерял $619 млн.

Рекордный финал: Ситуацию спасло 1 мая, когда за сутки фонды привлекли $737 млн. Этот показатель стал одним из самых высоких дневных результатов в 2026 году и позволил неделе закрыться «в плюсе».

Активы в управлении: Несмотря на низкую активность, общий объем средств в криптофондах удерживается на отметке $155 млрд.

Интерес инвесторов заметно сузился: если неделей раньше притоки наблюдались в девяти активах, то теперь только в четырех.

Биткоин сохранил статус фаворита с притоком в $192,1 млн. С начала года совокупные инвестиции в первую криптовалюту достигли впечатляющих $4,2 млрд. В то же время возрос интерес и в инструментах для игры на понижение (шорт) — на $6 млн.

Ethereum стал главным разочарованием недели, прервав трехнедельную серию роста. Из фондов на базе эфира было выведено $81,6 млн.

Соединенные Штаты показали существенное охлаждение рынка: притоки упали с $1,1 млрд. до скромных $47,5 млн. На этом фоне стабильные результаты продемонстрировали европейские и североамериканские площадки: Германия привлекла $43,8 млн., а Канада — $16 млн.

Крах криптопирамиды DSJ Exchange: ущерб превысил $150 млн, часть средств заморожена

Известный ончейн-аналитик ZachXBT раскрыл детали падения финансовой пирамиды DSJ Exchange (DSJEX) и связанной с ней группы BG Wealth Sharing. По предварительным подсчетам, потери инвесторов составляют более $150 млн, из которых более $92 млн были «отмыты» только за последнюю неделю — с 27 апреля по 3 мая 2026 года.

Благодаря взаимодействию ZachXBT с ведущими криптобиржами (Binance, OKX), эмитентом Tether и стражами порядка США, удалось оперативно заблокировать более $41,5 млн. Львиную долю замороженных средств — $38,4 млн — составляют стейблкоины USDT.

Проект действовал с 2025 года, используя классические методы привлечения жертв:

Обещания: ежедневная прибыль от 1,3% до 2,6%.

Реферальная система: дополнительные бонусы за привлечение новых инвесторов.

Маскировка: DSJ выдавала себя за торговую платформу, а BG — за серьезную инвестиционную группу.

Фейковое руководство: должность CEO занимала вымышленное лицо по имени Стивен Бирд.

Каналы продвижения: мошенники использовали мессенджер BonChat для распространения ложных сигналов.

Когда у проекта начались проблемы с ликвидностью, организаторы прибегли к манипуляциям. 2 мая было объявлено о выдуманной подготовке к IPO, а от пользователей потребовали уплатить 12% «налога» от суммы на балансе. При этом функция вывода средств на тот момент уже не работала.

Аналитик отследил сложные цепочки транзакций через блокчейн-мосты (Tokenlon, Bridgers, Butter Network) и сети Solana и TRON. Значительные суммы были зафиксированы на сервисе Cobo (63 млн долларов) и депозитах биржи OKX (30 млн долларов). Денежные средства распределялись между сотнями адресов, чтобы запутать следствие, однако временной анализ транзакций позволил идентифицировать злоумышленников.

Стейблкоин Tether Gold обновил историческую капитализацию

Токенизированное золото от эмитента Tether (XAUT) продемонстрировало стремительный рост в первом квартале 2026 года. Соединив стабильность драгоценного металла и преимущества блокчейна, актив привлек значительные объемы капитала на фоне рекордной стоимости золота и общей экономической нестабильности в мире.

Согласно последнему отчету, физические резервы золота, обеспечивающие стабильность токена, выросли на 36% по сравнению с предыдущим кварталом. По состоянию на 31 марта 2026 года рыночные показатели XAUT достигли следующих отметок:

Рыночная капитализация превысила $3,3 млрд.

Физические резервы составляют 707747 тройских унций золота.

Объем обращения: выпущено 707 747 токенов, из которых уже реализовано 559 598 XAUT.

Золото, которое обеспечивает стейблкоин, физически хранится в хранилищах Швейцарии. Оно полностью отвечает строгим стандартам London Bullion Market Association (LBMA). Важной деталью является то, что юридическое право собственности на эти резервы принадлежит непосредственно держателям токенов, а не компании-эмитента.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино подчеркнул, что XAUT изменяет традиционное восприятие драгоценного металла. Если раньше золото считалось пассивным инструментом для сохранения стоимости, то теперь оно получает новую форму полезности и становится активным участником цифровой экономики благодаря высокой скорости транзакций.

Polygon Wallet вводит частные платежи в USDC и USDT для бизнеса

Команда разработчиков Polygon представила функцию Private Payments, позволяющую осуществлять конфиденциальные транзакции со стейблкоинами USDC и USDT непосредственно через интерфейс Polygon Wallet.

Решение разработано в партнерстве с протоколом Hinkal и основывается на передовых криптографических методах:

Доказательства с нулевым разглашением (ZK-proofs): используются для полного скрытия данных об отправителе, получателе и точной сумме перевода.

Публичная прозрачность без деталей: для сторонних наблюдателей в блокчейне отражается только сам факт проведения корректной операции, в то время как финансовые подробности остаются закрытыми.

Некастодиальная модель: Hinkal не берет деньги на хранение во время транзакции, что обеспечивает прямой контроль над активами.

Разработчики подчеркивают, что отсутствие приватности было главным барьером для массового использования публичных сетей крупными игроками. Новый функционал нацелен на решение задач B2B-сегмента:

Корпоративные расчеты и переводы между подразделениями компаний.

Оплата услуг подрядчиков, поставщиков и взаимодействие между юридическими лицами.

Операции банковских учреждений и корпоративных казначейств.

Важной особенностью является то, что конфиденциальность в Polygon Wallet не означает полную анонимность. Каждая операция сопровождается встроенной проверкой KYT (знай свою транзакцию). Это позволяет хранить данные для регуляторного мониторинга и комплаенса, одновременно надежно скрывая их от конкурентов и широких масс.