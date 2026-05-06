Украина без компромиссов: Александр Свищев — о результатах, прогрессе и отказе играть с россиянами

Кубок мира по водному поло (второй дивизион) стал для сборной Украины непростым испытанием — с сильными соперниками, кадровыми потерями и высокими ожиданиями. Но команда показала главное: она растет. И делает это даже тогда, когда обстоятельства, мягко говоря, не идеальны.

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев подвел итоги: говорил и об игре, и об атмосфере в команде, и о вещах, которые не измеряются очками в таблице.

Прогресс вопреки трудностям

По словам Александра Свищева, украинская команда подошла к турниру в хорошей форме, однако из-за отсутствия нескольких ключевых игроков состав был далек от оптимального. Это сказалось на старте, но с каждой игрой сборная прибавляла.

На групповом этапе украинцы дали бой Франции, два периода удерживая равную борьбу, одолели Гонконг и лишь с минимальной разницей уступили Аргентине. Важно, что команда активно интегрирует молодых игроков, что уже приносит результат.

Сенсация с Канадой и ценный опыт

Александр Свищев отметил победу над Канадой (17:13), которая стала одним из главных достижений турнира.

«Это серьезный соперник, который стабильно выступает на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Наши ребята продемонстрировали характер и дисциплину. Это подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении», — подчеркнул президент ФВПУ.

Матчи против Австралии и Грузии, несмотря на поражения, стали важным этапом становления команды. Украинцы сражались до финальных секунд, получая бесценный международный опыт против соперников высокого уровня.

Роль тренерского штаба и международного опыта

Александр Свищев оценил работу штаба. Сотрудничество с хорватом Никицей Гулиным, по его словам, дало команде новое видение игры. И не только тактически. По словам Свищова, его опыт помог команде лучше адаптироваться к современным тенденциям и укрепить психологическую стойкость.

В тандеме с главным тренером Алексеем Шведовым команда выполнила значительный объем работы, что уже дает заметные результаты.

Принцип, который не обсуждается

Самый громкий момент турнира — отказ сборной играть против россиян под «нейтральным» флагом. Позиция здесь была четкая. Без полутонов.

«Мы не можем пожимать руки тем, чья страна ежедневно воюет против нас. Единственный проигрыш, которого мы боимся — это моральный. Перед своими людьми. Мы выбираем верность Украине, а не правилам, игнорирующим реальность войны», — заявил Александр Свищев.

И здесь, как говорится, без вариантов.

Взгляд в будущее

Подытоживая выступление, Александр Юрьевич Свищев подчеркнул: нынешний результат — это не только о турнирных показателях, но и о фундаменте для будущего. Команда омолаживается, набирается опыта и постепенно выходит на уровень, где способна конкурировать с ведущими сборными мира.

Украинское водное поло продолжает развиваться даже в сложных условиях войны, демонстрируя, что спорт остается важным элементом национальной стойкости и международной репутации страны.