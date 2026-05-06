Samsung вошла в клуб триллионеров

Рыночная оценка компании Samsung Electronics достигла $1 триллиона (1,28 триллиона сингапурских долларов) после того, как стремительный рост спроса на чипы, используемые в искусственном интеллекте, привел к тому, что акции крупнейшего в мире производителя памяти выросли более чем в четыре раза за последний год. Об этом пишет ST.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предшествовало

Это важное событие произошло после того, как акции южнокорейской компании выросли на 12% 6 мая, что сделало ее лишь второй азиатской компанией после достигшей этого показателя Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

Рост Samsung впервые поднял индекс Kospi выше уровня 7000. К 10:50 утра в Сеуле он вырос на 5,4 процента до 7319,11.

Наряду с конкурентами в области памяти SK Hynix и TSMC, Samsung находится в центре трансформации, которая сделала Азию краеугольным камнем глобальной экосистемы искусственного интеллекта, совмещая преобладание в производстве чипов с расширением инфраструктуры данных.

Этот сдвиг вызвал мощный рост акций региональных технологических компаний — SK Hynix и TSMC также достигли рекордных максимумов в мае — поскольку инвесторы сделали ставку на устойчивый спрос на передовые чипы и вычислительные мощности.

Всего несколько дней назад подразделение Samsung, занимающееся полупроводниками, показало историческую прибыль за мартовский квартал, превзойдя ожидания, увеличившись в 48 раз, поскольку заказы на центры обработки данных с искусственным интеллектом принесли значительную маржу.

Аналитики ожидают, что подразделение укрепит свою рекордную прибыль в течение следующих нескольких кварталов, поскольку контрактные цены продолжают стремительно расти на фоне ограниченного предложения.